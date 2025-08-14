У Дружківці почалась обов'язкова евакуація родин з дітьми

ілюстративне фото: з відкритих джерел

З міста Дружківка та чотирьох сіл Андріївської громади на Донеччині почали обов'язкову евакуацію родин з дітьми

Як передає RegioNews, про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Починаємо обов'язкову евакуацію родин з дітьми у примусовий спосіб з міста Дружківка, а також з сіл Андріївка, Варварівка, Новоандріївка, Роганське Андріївської громади", - йдеться у повідомленні.

Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Донецької області.

Всього у цих населених пунктах наразі орієнтовно перебуває 1879 дітей.

Раніше Філашкін повідомляв, що у напівоточеному Покровську залишаються 1327 мирних жителів. На жаль, їх евакуація наразі майже неможлива.