19:59  14 серпня
У Дружківці почалась обов'язкова евакуація родин з дітьми
18:12  14 серпня
14 серпня помер львівський режисер та заслужений працівник культури Мирослав Мединський
13:56  14 серпня
Фура з тоннами Coca-Cola перекинулася на трасі Київ - Одеса
14 серпня 2025, 19:59

У Дружківці почалась обов'язкова евакуація родин з дітьми

14 серпня 2025, 19:59
ілюстративне фото: з відкритих джерел
З міста Дружківка та чотирьох сіл Андріївської громади на Донеччині почали обов'язкову евакуацію родин з дітьми

Як передає RegioNews, про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Починаємо обов'язкову евакуацію родин з дітьми у примусовий спосіб з міста Дружківка, а також з сіл Андріївка, Варварівка, Новоандріївка, Роганське Андріївської громади", - йдеться у повідомленні.

Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Донецької області.

Всього у цих населених пунктах наразі орієнтовно перебуває 1879 дітей.

Раніше Філашкін повідомляв, що у напівоточеному Покровську залишаються 1327 мирних жителів. На жаль, їх евакуація наразі майже неможлива.

14 серпня 2025
07 серпня 2025
