У Дружківці почалась обов'язкова евакуація родин з дітьми
З міста Дружківка та чотирьох сіл Андріївської громади на Донеччині почали обов'язкову евакуацію родин з дітьми
Як передає RegioNews, про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Починаємо обов'язкову евакуацію родин з дітьми у примусовий спосіб з міста Дружківка, а також з сіл Андріївка, Варварівка, Новоандріївка, Роганське Андріївської громади", - йдеться у повідомленні.
Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Донецької області.
Всього у цих населених пунктах наразі орієнтовно перебуває 1879 дітей.
Раніше Філашкін повідомляв, що у напівоточеному Покровську залишаються 1327 мирних жителів. На жаль, їх евакуація наразі майже неможлива.
