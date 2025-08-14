В Генштабе рассказали о ситуации в Донецкой области

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Отмечается, что на Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 37 атак на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Попов Яр, Золотой Колодец, Никаноровка, Маяк, Владимировка, Шахово, Рубежное, Свободное, Новоэкономическое, Миролюбовка, Николаевка, Родинское, Красный Лиман, Зверевое, Удачное и Новоукраинка.

"Сдерживая враждебное давление, украинские защитники уже отбили 34 атаки, бои продолжаются. Ситуация на направлении стабилизируется, Силы обороны принимают все необходимые меры по выявлению и уничтожению групп российских оккупантов, которые накануне проникли в тыловые районы нашей обороны", - говорится в сообщении Генштаба.

Известно, что за прошедшие сутки военнослужащие одной из наших механизированных бригад взяли в плен пять военных армии РФ.

Напомним, в полуокруженном россиянами Покровске остаются более 1,3 тыс. мирных жителей. Их эвакуация почти невозможна.