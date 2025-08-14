17:33  14 августа
Харьков и Бородянка присоединятся к тестированию 5G в Украине
18:12  14 августа
14 августа скончался львовский режиссер и заслуженный работник культуры Мирослав Мединский
13:56  14 августа
Фура с тоннами Coca-Cola перевернулась на трассе Киев - Одесса
14 августа 2025, 17:22

В Генштабе рассказали о ситуации в Донецкой области

14 августа 2025, 17:22
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
На Покровском направлении ситуация стабилизируется

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Отмечается, что на Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 37 атак на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Попов Яр, Золотой Колодец, Никаноровка, Маяк, Владимировка, Шахово, Рубежное, Свободное, Новоэкономическое, Миролюбовка, Николаевка, Родинское, Красный Лиман, Зверевое, Удачное и Новоукраинка.

"Сдерживая враждебное давление, украинские защитники уже отбили 34 атаки, бои продолжаются. Ситуация на направлении стабилизируется, Силы обороны принимают все необходимые меры по выявлению и уничтожению групп российских оккупантов, которые накануне проникли в тыловые районы нашей обороны", - говорится в сообщении Генштаба.

Известно, что за прошедшие сутки военнослужащие одной из наших механизированных бригад взяли в плен пять военных армии РФ.

Напомним, в полуокруженном россиянами Покровске остаются более 1,3 тыс. мирных жителей. Их эвакуация почти невозможна.

потери россиян ВСУ Генштаб Донецкая область война
14 августа 2025
07 августа 2025
