Во многих населенных пунктах Донбасса началась принудительная эвакуация

иллюстративное фото: из открытых источников

С 19-ти населенных пунктов в Донецкой области начали принудительную эвакуацию семей с детьми

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

По его словам, принудительно будут эвакуировать семьи с детьми из поселка Яровая, сел Брусовка, Волчий Яр, Дерилово, Диброва, Закотное, Каленики, Коровий Яр, Кривая Лука, Крымки, Лозовое, Озерное, Александровка, Среднее, Сосновое, Старый Караван, Рубцы, .

Соответствующее решение было принято на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой области.

Всего в этих населенных пунктах находится более 100 детей.

"Эвакируйтесь, пока это еще возможно! Берегите своих близких и не подвергайте их опасности!", - добавил он.

Напомним, в Донецкой области военный РФ расстрелял мирного жителя, пытавшегося эвакуироваться. Трагедия произошла в поселке Удачное Покровского района. Это уже третий зафиксированный прокурорами области факт расстрела гражданских оккупационных войск в этом году.