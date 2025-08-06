В Донецкой области военный РФ расстрелял мирного жителя, пытавшегося эвакуироваться
Гражданский пытался эвакуироваться из поселка Удачное Покровского района Донецкой области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генерального прокурора.
В одном из Telegram-каналов опубликовано видео, на котором гражданский пытается эвакуироваться из поселка Удачное.
"Муж шел по обочине дороги, держа в руке чемодан с остатками личных вещей. Военнослужащий из России с обустроенной в разрушенном здании засады цинично открыл прицельный огонь и убил прохожего из автоматического оружия", - говорится в сообщении.
Это уже третий зафиксированный прокурорами области факт расстрела гражданских оккупационных войск в этом году.
Напомним, россияне продвигаются в Донецкой области в попытке захватить Покровск. На подступах к городу уже идут активные боевые действия. Об этом свидетельствуют данные DeepState.