В Донецкой области военный РФ расстрелял мирного жителя, пытавшегося эвакуироваться

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генерального прокурора.

В одном из Telegram-каналов опубликовано видео, на котором гражданский пытается эвакуироваться из поселка Удачное.

"Муж шел по обочине дороги, держа в руке чемодан с остатками личных вещей. Военнослужащий из России с обустроенной в разрушенном здании засады цинично открыл прицельный огонь и убил прохожего из автоматического оружия", - говорится в сообщении.

Это уже третий зафиксированный прокурорами области факт расстрела гражданских оккупационных войск в этом году.

Напомним, россияне продвигаются в Донецкой области в попытке захватить Покровск. На подступах к городу уже идут активные боевые действия. Об этом свидетельствуют данные DeepState.