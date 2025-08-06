13:34  06 августа
Когда в Украине спадет жара – синоптик назвала точную дату
10:48  06 августа
В сеть попало новое видео конфликта мэра Ивано-Франковска с активистом
07:48  06 августа
Из ставка в Кировоградской области вытащили тело 25-летнего парня
UA | RU
UA | RU
06 августа 2025, 12:31

В Донецкой области военный РФ расстрелял мирного жителя, пытавшегося эвакуироваться

06 августа 2025, 12:31
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Гражданский пытался эвакуироваться из поселка Удачное Покровского района Донецкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генерального прокурора.

В одном из Telegram-каналов опубликовано видео, на котором гражданский пытается эвакуироваться из поселка Удачное.

"Муж шел по обочине дороги, держа в руке чемодан с остатками личных вещей. Военнослужащий из России с обустроенной в разрушенном здании засады цинично открыл прицельный огонь и убил прохожего из автоматического оружия", - говорится в сообщении.

Это уже третий зафиксированный прокурорами области факт расстрела гражданских оккупационных войск в этом году.

Напомним, россияне продвигаются в Донецкой области в попытке захватить Покровск. На подступах к городу уже идут активные боевые действия. Об этом свидетельствуют данные DeepState.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
эвакуация РФ война видео Донецкая область расстрел
Помогал прорываться в Покровск: СБУ задержала вражеского корректировщика
06 августа 2025, 11:57
Стало известно, сколько военных потеряла РФ в июле
05 августа 2025, 22:11
Запорожье простилось с аэроразведчиком "Лео", который погиб в Донецкой области
05 августа 2025, 16:44
Все новости »
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
"Укрпочта" предупредила клиентов о мошеннической схеме
06 августа 2025, 13:48
Травили людей и похищали деньги: в Кировоградской области задержали опасную банду
06 августа 2025, 13:44
Когда в Украине спадет жара – синоптик назвала точную дату
06 августа 2025, 13:34
Украинцам выплачивают еще один вид помощи: нардеп Шуляк раскрыла подробности
06 августа 2025, 13:27
В Луцке водитель грузовика MAN насмерть сбил пешехода
06 августа 2025, 13:20
На Буковине мужчина пытался подкупить пограничников, чтобы переправить в Молдову двух клиентов
06 августа 2025, 13:19
На Львовщине пограничники задержали мужчину, у которого было 2 жены
06 августа 2025, 13:06
Эксглаву Государственной судебной администрации приговорили к 3 годам лишения свободы
06 августа 2025, 12:49
Украинское бизнес-сообщество приветствует назначение Цивинского во главе БЭБ
06 августа 2025, 12:49
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
04 августа 2025
Пограничники показали уничтожение техники оккупантов на Харьковщине
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
Все видео »
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Все публикации »
Анастасия Радина
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Все блоги »