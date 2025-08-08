У багатьох населених пунктах Донеччини почалась примусова евакуація

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Із 19-ти населених пунктів на Донеччині почали примусову евакуацію родин з дітьми

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

За його словами, примусово евакуйовуватимуть родини із дітьми із селища Ярова, сіл Брусівка, Вовчий Яр, Дерилове, Діброва, Закітне, Каленики, Коровій Яр, Крива Лука, Кримки, Лозове, Озерне, Олександрівка, Середнє, Соснове, Старий Караван, Рубці, Щурове, Яцьківка Лиманської громади.

Відповідне рішення прийняли на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Донецької області.

Всього у цих населених пунктах наразі перебуває понад 100 дітей.

"Евакуюйтесь, поки це ще можливо! Бережіть своїх близьких та не наражайте їх на небезпеку!", - додав він.

Нагадаємо, на Донеччині військовий РФ розстріляв мирного жителя, який намагався евакуюватися. Трагедія сталася у селищі Удачне Покровського району. Це вже третій зафіксований прокурорами області факт розстрілу цивільних окупаційними військами у цьому році.