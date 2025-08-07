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07 августа 2025, 00:05

В Донецкой области россияне убили сотрудницу Укрпочты

07 августа 2025, 00:05
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Фото: Ігорь Смелянский
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Трагедия произошла вблизи Краматорска. Вражеский дрон попал в автомобиль Укрпочты

Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский, передает RegioNews.

По словам Игоря Смилянского, российский дрон попал в автомобиль Укрпочты в Донецкой области. В результате атаки врага водитель Павел получил ранения. К сожалению, начальница передвижного отделения Ольга Бордунова погибла.

"Благодарим бойцов ВСУ, в частности 56-й бригады, которые сделали все возможное, чтобы спасти Павла и боролись до последнего, чтобы помочь Ольге. Это еще одно доказательство преступлений нашего врага — целенаправленных атак на гражданскую инфраструктуру", — написал генеральный директор Укрпочты.

Он также добавил, что 6 августа россияне атаковали дроном автомобиль Укрпочты еще и в Херсонской области. К счастью, там никто из сотрудников не пострадал.

Напомним, 22 июля в ДТП в Донецкой области погиб командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции "Лють" Максим Казбан. У него остались жена и двое детей.

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