Фото: Ігорь Смелянский

Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский, передает RegioNews.

По словам Игоря Смилянского, российский дрон попал в автомобиль Укрпочты в Донецкой области. В результате атаки врага водитель Павел получил ранения. К сожалению, начальница передвижного отделения Ольга Бордунова погибла.

"Благодарим бойцов ВСУ, в частности 56-й бригады, которые сделали все возможное, чтобы спасти Павла и боролись до последнего, чтобы помочь Ольге. Это еще одно доказательство преступлений нашего врага — целенаправленных атак на гражданскую инфраструктуру", — написал генеральный директор Укрпочты.

Он также добавил, что 6 августа россияне атаковали дроном автомобиль Укрпочты еще и в Херсонской области. К счастью, там никто из сотрудников не пострадал.

Напомним, 22 июля в ДТП в Донецкой области погиб командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции "Лють" Максим Казбан. У него остались жена и двое детей.