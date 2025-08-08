Фото: иллюстративное

Донецкая прокуратура сообщила о подозрении адвокату, подозреваемую в вымогательстве и получении неправомерной выгоды за содействие в демобилизации военнослужащего

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура, передает RegioNews.

Согласно данным следствия, в июне 2025 года юрист из Днепра, имеющая шесть лет опыта адвокатской деятельности и налаженные контакты среди должностных лиц Сил территориальной обороны, узнала о намерении военнослужащего ВСУ уволиться по семейным обстоятельствам. Мужчина имел законное право на демобилизацию из-за необходимости ухода за матерью с инвалидностью второй группы, не имеющей других опекунов.

Вопреки этому, адвокат настояла на том, что для успешного решения вопроса нужно заплатить 1 500 долларов США. Она обещала помочь в принятии положительного решения на основе Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". В случае отказа юрист грозила осложнением рассмотрения заявления военного.

29 июля, находясь в служебном кабинете, женщина получила от клиента часть суммы – 1 200 долларов. На следующий день она сообщила военнослужащему о наличии приказа о его увольнении. После получения остальных средств благодаря совместным усилиям прокуратуры и правоохранителей ее действия были задокументированы и прекращены.

Ранее сообщалось, два инспектора Закарпатской таможни планировали организацию незаконного побега уклоняющегося за границу. Один из организаторов схемы предложил киевлянину "помощь" в побеге в Венгрию за 8 тысяч долларов.