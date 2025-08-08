09:59  08 августа
В Киеве пьяный водитель влетел в дерево: пострадали две женщины
06:09  08 августа
Продажа фальсифицированного алкоголя и сигарет в Киевской и Хмельницкой областях: дело передали в суд
03:15  08 августа
Арт-объект с Днепропетровщины получил признание за границей
UA | RU
UA | RU
08 августа 2025, 12:28

В Донецкой области разоблачили адвоката, которая требовала $1500 за помощь в демобилизации военнослужащего

08 августа 2025, 12:28
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Донецкая прокуратура сообщила о подозрении адвокату, подозреваемую в вымогательстве и получении неправомерной выгоды за содействие в демобилизации военнослужащего

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура, передает RegioNews.

Согласно данным следствия, в июне 2025 года юрист из Днепра, имеющая шесть лет опыта адвокатской деятельности и налаженные контакты среди должностных лиц Сил территориальной обороны, узнала о намерении военнослужащего ВСУ уволиться по семейным обстоятельствам. Мужчина имел законное право на демобилизацию из-за необходимости ухода за матерью с инвалидностью второй группы, не имеющей других опекунов.

Вопреки этому, адвокат настояла на том, что для успешного решения вопроса нужно заплатить 1 500 долларов США. Она обещала помочь в принятии положительного решения на основе Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". В случае отказа юрист грозила осложнением рассмотрения заявления военного.

29 июля, находясь в служебном кабинете, женщина получила от клиента часть суммы – 1 200 долларов. На следующий день она сообщила военнослужащему о наличии приказа о его увольнении. После получения остальных средств благодаря совместным усилиям прокуратуры и правоохранителей ее действия были задокументированы и прекращены.

Ранее сообщалось, два инспектора Закарпатской таможни планировали организацию незаконного побега уклоняющегося за границу. Один из организаторов схемы предложил киевлянину "помощь" в побеге в Венгрию за 8 тысяч долларов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Донецкая область адвокат вымогательство демобилизация взятка
До $11 тысяч: разоблачены новые схемы уклонения от мобилизации, задержаны семь организаторов
07 августа 2025, 13:32
На Прикарпатье главу и депутата поселкового совета задержали на взятке в 8000 долларов
07 августа 2025, 11:45
Наводил авиабомбы на Славянск: в Донецкой области задержали российского агента
07 августа 2025, 10:19
Все новости »
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
Харьковщина готовится к зиме вместе с международными партнерами
08 августа 2025, 12:42
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
08 августа 2025, 12:16
Больницы под ударами: известно, сколько медучреждений разрушила Россия
08 августа 2025, 11:54
Хотел сбежать из Украины на параплане: пограничники задержали 48-летнего хмельничанина
08 августа 2025, 11:44
Во Львовской области разоблачили женщину, которая организовала незаконный экспорт лесоматериалов в ЕС
08 августа 2025, 11:36
Появились подробности смертельного ДТП возле села Лавирково в Черниговской области
08 августа 2025, 11:15
Мир ценой уступок: риск повторения роковых решений прошлого
08 августа 2025, 11:01
"Диалог власти и бизнеса": на Харьковщине обсудят ритейл в условиях войны
08 августа 2025, 10:55
Торговала украденными с могил военных цветами: жительница Житомирщины предстанет перед судом
08 августа 2025, 10:48
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Все публикации »
Валерий Чалый
Вадим Денисенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »