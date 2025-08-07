09:57  07 августа
Смертельное ДТП на Львовщине: погибли мотоциклист и пешеход
08:12  07 августа
В Украине — чрезвычайный уровень пожарной опасности: какие области в зоне риска
07:43  07 августа
В Киеве из озера вытащили тело человека
07 августа 2025, 10:19

Наводил авиабомбы на Славянск: в Донецкой области задержали российского агента

07 августа 2025, 10:19
Фото: СБУ
Контрразведка СБУ задержала в Донецкой области еще одного российского агента. Он выполнял задачи врага по корректировке воздушных атак по Славянску

Об этом передает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Вражеским приспешником оказался 33-летний местный безработный. Фигурант попал в поле зрения оккупантов, когда публиковал антиукраинские комментарии в телеграм-каналах.

После вербовки агент начал собирать координаты для подготовки новых ударов по прифронтовому городу – в частности с помощью дронов и управляемых авиабомб.

Россиян больше всего интересовали запасные командные пункты, ремонтные базы и склады с логистикой украинских защитников. Чтобы найти такие места, злоумышленник обходил местность, присматриваясь к участкам с наибольшим количеством военных и техники.

Также мужчина обустроил у себя дома "наблюдательный пункт" – из окон квартиры была хорошо видна дорога, поэтому он следил за движением и количеством бронетехники ВСУ. Всю собранную информацию он наносил на гугл-карты, чтобы передать оккупантам. Для связи использовал анонимный чат в мессенджере.

Когда агент заподозрил, что может попасть в поле зрения правоохранителей, решил "залечь на дно" – остался дома и на время "поставил на паузу" связь с куратором.

СБУ задокументировала каждый шаг приспешника врага и задержала его по месту жительства.

Агенту объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Киеве задержали агента ФСБ, который расставлял "видеоловушки" для корректировки ударов по городу. Вражеские задачи выполнял завербованный оккупантами 24-летний ИТ-специалист столичного университета.

