17:04  11 грудня
Завтра в Україні очікується дощ з мокрим снігом і до +10 градусів
09:46  11 грудня
У приватний будинок біля Львова влучив дрон із вибухівкою: що відомо
07:45  11 грудня
На Волині військова вантажівка врізалася в паркан: загинув нацгвардієць
UA | RU
UA | RU
11 грудня 2025, 20:52

На Дніпропетровщині водія затисло у ДТП: рятувальники терміново деблокували 39-річного чоловіка

11 грудня 2025, 20:52
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Дніпропетровщини
Читайте также
на русском языке

Рятувальники допомогли водію, який залишився затиснутим у понівеченому автомобілі після зіткнення з вантажівкою

Про це повідомляє ДСНС Дніпропетровщини, передає RegioNews.

Ввечері поблизу села Циганівка у Синельниківському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля ВАЗ 2110 та вантажівки МАЗ. За попередньою інформацією, зіткнення сталося через невстановлені обставини, в результаті чого обидва транспортні засоби отримали пошкодження.

Постраждалого передали медикам для лікування

Внаслідок удару 39-річний водій ВАЗу зазнав травм та залишився затиснутим у понівеченому салоні. На місце події прибули рятувальники, які провели роботи з деблокування постраждалого.

Після звільнення водія його передали медикам для подальшої госпіталізації та надання необхідної медичної допомоги. Одночасно на місці аварії рятувальники вжили заходів для запобігання можливому загорянню автомобілів.

На місце аварії прибули рятувальники

Наразі обставини ДТП з’ясовують правоохоронці. Інформація про стан здоров’я водія та причини зіткнення уточнюється, триває розслідування.

Раніше повідомлялося, на Чернігівщині службовий автомобіль поліції збив двох пішоходів на регульованому переході. Жінка зазнала травм, а дитина загинула.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП Синельникове Дніпропетровська область рятувальники травма аварія
На Київщині Mercedes збив жінку на смерть
11 грудня 2025, 17:35
На Дніпропетровщині бус влетів у автобус: мікроавтобус майже розтрощений
11 грудня 2025, 16:15
На Харківщині внаслідок пожежі загинули три людини
11 грудня 2025, 13:48
Всі новини »
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
Напав і "забув про це": у Запоріжжі чоловік вдарив знайому ножем
11 грудня 2025, 21:55
Відключення світла по всій Україні: в Укренерго попередили про обмеження на 12 грудня
11 грудня 2025, 21:40
38-річна Санта Дімопулос вперше прокоментувала причину розлучення з чоловіком після 11 років шлюбу
11 грудня 2025, 21:08
Вмовила співмешканка: на Житомирщині військовий зробив підпал на залізниці
11 грудня 2025, 20:55
Після СЗЧ можна буде перейти лише у пріоритетні підрозділи
11 грудня 2025, 20:39
У Києві вибухи забрали життя нацгвардійця, поранено ще 4 людей
11 грудня 2025, 20:10
В Одесі ексбранця після оборони Маріуполя побили та намагалися мобілізувати
11 грудня 2025, 19:42
На Житомирщині чоловік переказав шахраям майже 7 тис. грн передоплати на квиток за кордон
11 грудня 2025, 19:15
Росіяни обстріляли Нікопольщину 30 разів: постраждала 70-річна жінка
11 грудня 2025, 18:52
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Всі публікації »
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Мар'яна Безугла
Всі блоги »