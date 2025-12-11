Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Рятувальники допомогли водію, який залишився затиснутим у понівеченому автомобілі після зіткнення з вантажівкою

Про це повідомляє ДСНС Дніпропетровщини, передає RegioNews.

Ввечері поблизу села Циганівка у Синельниківському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля ВАЗ 2110 та вантажівки МАЗ. За попередньою інформацією, зіткнення сталося через невстановлені обставини, в результаті чого обидва транспортні засоби отримали пошкодження.

Постраждалого передали медикам для лікування

Внаслідок удару 39-річний водій ВАЗу зазнав травм та залишився затиснутим у понівеченому салоні. На місце події прибули рятувальники, які провели роботи з деблокування постраждалого.

Після звільнення водія його передали медикам для подальшої госпіталізації та надання необхідної медичної допомоги. Одночасно на місці аварії рятувальники вжили заходів для запобігання можливому загорянню автомобілів.

На місце аварії прибули рятувальники

Наразі обставини ДТП з’ясовують правоохоронці. Інформація про стан здоров’я водія та причини зіткнення уточнюється, триває розслідування.

