Фото: поліція Дніпропетровської області

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

У Дніпрі стався розбійний напад на перехожого неподалік вулиці Калинової. Подія трапилася 10 грудня в Індустріальному районі міста. 20-річний хлопець підійшов ззаду до 23-річного чоловіка, погрожуючи ножем, і вимагав віддати майно.

Коли потерпілий спробував втекти, нападник наздогнав його, приставив ніж до горла та відібрав сумку з грошима й документами. Свідки викликали поліцію, і патрульні швидко затримали зловмисника неподалік місця події. На місце події прибула слідчо-оперативна група Дніпровського районного управління поліції №2.

Слідчі повідомили нападнику про підозру за ч.4 ст.187 Кримінального кодексу України (розбій). За законом йому загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває, правоохоронці перевіряють обставини події та можливі зв’язки фігуранта з іншими злочинами.

