17:04  11 грудня
Завтра в Україні очікується дощ з мокрим снігом і до +10 градусів
09:46  11 грудня
У приватний будинок біля Львова влучив дрон із вибухівкою: що відомо
07:45  11 грудня
На Волині військова вантажівка врізалася в паркан: загинув нацгвардієць
UA | RU
UA | RU
11 грудня 2025, 18:37

У Дніпрі 20-річний юнак напав із ножем та пограбував перехожого

11 грудня 2025, 18:37
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Дніпропетровської області
Читайте также
на русском языке

Молодик погрожував ножем перехожому та забрав сумку з грошима й документами

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

У Дніпрі стався розбійний напад на перехожого неподалік вулиці Калинової. Подія трапилася 10 грудня в Індустріальному районі міста. 20-річний хлопець підійшов ззаду до 23-річного чоловіка, погрожуючи ножем, і вимагав віддати майно.

Коли потерпілий спробував втекти, нападник наздогнав його, приставив ніж до горла та відібрав сумку з грошима й документами. Свідки викликали поліцію, і патрульні швидко затримали зловмисника неподалік місця події. На місце події прибула слідчо-оперативна група Дніпровського районного управління поліції №2.

Слідчі повідомили нападнику про підозру за ч.4 ст.187 Кримінального кодексу України (розбій). За законом йому загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває, правоохоронці перевіряють обставини події та можливі зв’язки фігуранта з іншими злочинами.

Раніше повідомлялося про інцидент на Львівщині, де 52-річний чоловік під час спроби втечі від групи військовослужбовців РТЦК вдарив киркою в груди працівника ТЦК, який наздогнав його.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпро Розбій напад ніж Пограбування кримінал
На Вінниччині зграя собак напала на 11-річну дівчинку: що відомо про стан потерпілої
10 грудня 2025, 20:29
На Дніпропетровщині чоловік підпалив автомобіль знайомого через сварку
10 грудня 2025, 17:55
У Дніпрі чоловік жорстоко вбив вітчима: зарізав та кинув тіло на вулиці
10 грудня 2025, 17:35
Всі новини »
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
На Житомирщині чоловік переказав шахраям майже 7 тис. грн передоплати на квиток за кордон
11 грудня 2025, 19:15
Росіяни обстріляли Нікопольщину 30 разів: постраждала 70-річна жінка
11 грудня 2025, 18:52
За час війни розміновано територію розміром із цілу область: понад 258 тис. вибухівок ліквідовано
11 грудня 2025, 18:25
Вбивство через ревнощі: на Рівненщині чоловіка відправили за ґрати
11 грудня 2025, 18:20
Євро шокує новим максимумом: від завтра НБУ оновить курс
11 грудня 2025, 18:09
Підозрюваний у корупції ексголова Луганської ОВА Гайдай справді підписав контракт із ЗСУ
11 грудня 2025, 17:59
Завищення цін на електроенергію: на Волині за розкрадання коштів судять керівника шахти
11 грудня 2025, 17:55
У Сухопутних військах пояснили, як військовим у СЗЧ повернутися на службу
11 грудня 2025, 17:35
На Київщині Mercedes збив жінку на смерть
11 грудня 2025, 17:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Всі публікації »
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Мар'яна Безугла
Всі блоги »