На Дніпропетровщині бус влетів у автобус: мікроавтобус майже розтрощений

Фото: Нацполіція

Аварія сталась 11 грудня неподалік міста П'ятихатки. Зазначається, що це відбулось в умовах густого туману

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Мікроавтобус влетів у, ймовірно, рейсовий автобус. У соціальних мережах місцеві жителі стали показувати кадри з місця інциденту. На відео можна побачити, що мікроавтобус серйозно пошкоджений після ДТП.

На місце аварії прибули правоохоронці, рятувальники та "швидка допомога". Що стосується постраждалих, то наразі ще нічого невідомо.

Нагадаємо, раніше на Буковині легковик врізався у вантажівку. Внаслідок ДТП постраждали п'ятеро юнаків.