Враг ночью атаковал Днепропетровщину: есть погибший и раненые

Фото: ГСЧС

В ночь на 10 декабря российские войска атаковали Криворожский, Никопольский и Самаровский районы Днепропетровщины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В Зеленодольской громаде Криворожского района из-за атаки врага погиб мужчина.

В Никопольском районе пострадали двое мужчин – 23 и 39 лет.

Под ударами оказались Никополь, Марганецкая, Покровская и Красногригорьевская громады. В результате обстрелов повреждена инфраструктура, сельскохозяйственное предприятие, частный дом, линии электропередач и автомобиль.

В Самаровском районе обошлось без пострадавших. Из-за вражеского обстрела возник пожар на одном из предприятий города, который ликвидировали спасатели.

Напомним, ночью 10 декабря российские военные нанесли удар по Корюковскому району на Черниговщине. В результате попадания вспыхнул пожар.