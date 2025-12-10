16:35  10 грудня
Найближчими днями в Україні очікується до 7 градусів морозу
10:49  10 грудня
На Прикарпатті на сходах лікарні знайшли новонароджену дівчинку
09:25  10 грудня
У Києві знайшли мертвим сина космонавта Каденюка – ЗМІ
UA | RU
UA | RU
10 грудня 2025, 19:22

На Дніпропетровщині під час обстрілів постраждали двоє людей, пошкоджено будівлі та АЗС

10 грудня 2025, 19:22
Читайте также на русском языке
Фото: Дніпропетровська ОВА
Читайте также
на русском языке

Унаслідок чергових атак противника на Нікопольщині постраждали двоє місцевих жителів – 68-річна жінка та 53-річний чоловік

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Обом надали необхідну медичну допомогу, зараз вони відновлюються вдома.

Ворог обстрілював населені пункти із важкої артилерії та FPV-дронів. Крім того, на території громад скидали боєприпаси з безпілотних літальних апаратів.

Найбільше постраждали Нікополь, а також Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська та Покровська громади.

Під час обстрілів пошкоджено приватний будинок, магазин та торгівельний павільйон. Також зазнали руйнувань дві автозаправки, розташовані на території громад.

Місцева влада та служби цивільного захисту продовжують обстежувати пошкоджені об'єкти та надавати допомогу постраждалим.

Нагадаємо, в ніч на 10 грудня російські війська обстріляли Криворізький, Нікопольський та Самарівський райони Дніпропетровщини. Під час атак вже підтверджено загибель однієї людини та кількох постраждалих.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпропетровська область Нікополь поранені артилерія FPV-дрони руйнування цивільні
На Дніпропетровщині двоє молодиків увірвалися в квартиру та напали на 60-річного чоловіка
10 грудня 2025, 08:39
Війська РФ вночі вдарили по трьох районах Дніпропетровщини: є загиблий та постраждалі
10 грудня 2025, 07:59
Російські війська обстріляли п’ять громад Нікопольщини: дві жінки постраждали
09 грудня 2025, 18:47
Всі новини »
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
На Вінниччині зграя собак напала на 11-річну дівчинку: що відомо про стан потерпілої
10 грудня 2025, 20:29
СБУ та ВМС вивели з ладу російський танкер під прапором Коморських Островів
10 грудня 2025, 20:06
На Харківщині електропотяг на смерть збив жінку на переході
10 грудня 2025, 19:55
На Рівненщину прибув 38-й евакуаційний потяг із Донеччини: доставлено 12 людей
10 грудня 2025, 19:42
У TikTok масово поширюють ШІ-фейки про мобілізацію: Центр протидії дезінформації попереджає
10 грудня 2025, 19:08
Без світла до 12 годин: якими будуть відключення до кінця тижня
10 грудня 2025, 18:52
КГБ завербувало Зеленського ще 20 років тому: нова заява Ігоря Коломойського
10 грудня 2025, 18:47
На окупованому Запоріжжі росіяни збирають у школах гроші на війну під виглядом "додаткових програм"
10 грудня 2025, 18:40
У 2028 році 9-класники знову складатимуть ДПА у форматі ЗНО: коли пробне тестування
10 грудня 2025, 18:26
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі публікації »
Ігор Луценко
Остап Дроздов
Олег Саакян
Всі блоги »