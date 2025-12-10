Фото: Дніпропетровська ОВА

Унаслідок чергових атак противника на Нікопольщині постраждали двоє місцевих жителів – 68-річна жінка та 53-річний чоловік

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Обом надали необхідну медичну допомогу, зараз вони відновлюються вдома.

Ворог обстрілював населені пункти із важкої артилерії та FPV-дронів. Крім того, на території громад скидали боєприпаси з безпілотних літальних апаратів.

Найбільше постраждали Нікополь, а також Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська та Покровська громади.

Під час обстрілів пошкоджено приватний будинок, магазин та торгівельний павільйон. Також зазнали руйнувань дві автозаправки, розташовані на території громад.

Місцева влада та служби цивільного захисту продовжують обстежувати пошкоджені об'єкти та надавати допомогу постраждалим.

Нагадаємо, в ніч на 10 грудня російські війська обстріляли Криворізький, Нікопольський та Самарівський райони Дніпропетровщини. Під час атак вже підтверджено загибель однієї людини та кількох постраждалих.