Фото: Днепропетровская ОВА

В течение дня несколько громад Днепропетровщины оказались под массированными обстрелами, в результате которых есть пострадали и значительные повреждения гражданской инфраструктуры

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

В Днепропетровской области в течение дня зафиксировали около сорока обстрелов, направленных преимущественно на территорию Никопольского района. Под удар попали Никополь, а также Марганецкая, Красногригорьевская, Мировская и Покровская громады. Российские войска использовали беспилотники и артиллерийские системы. После каждой атаки спасатели и коммунальные службы производили осмотр территорий, чтобы оценить влияние ударов на инфраструктуру.

Обстрелы накрыли несколько громад области

В результате обстрелов пострадали две женщины. Согласно предварительной информации, 58-летнюю пострадавшую госпитализировали с травмами средней тяжести. Другая жительница района, 43-летняя женщина, получила более легкие повреждения и будет проходить лечение дома под наблюдением медиков. Медицинские службы сообщают, что оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Есть поврежденные дома и техника

Взрывами повреждены учебное заведение и общежитие при нем. Также разрушены семь частных домовладений и несколько хозяйственных построек. Огонь уничтожил грузовой полуприцеп, а обломки повредили две легковые машины. Комиссии уже фиксируют масштабы разрушений и определяют первоочередные потребности в восстановлении.

Кроме того, удары зафиксировали на территории Межевской громады Синельниковского района. Там российский КАБ повлек за собой серьезные разрушения. Повреждена мельница и шесть частных домов. Местные службы работают на месте, чтобы обеспечить безопасность жителей и устранить последствия атаки.

Напомним, минувшей ночью враг массированно атаковал энергетическую инфраструктуру Украины, оставив без света четыре области – Донецкую, Запорожскую, Днепропетровскую и Сумскую.