На Дніпропетровщині чоловік підпалив автомобіль знайомого через сварку

Фото: Нацполіція

Як з'ясувала поліція, 22-річний місцевий житель посварився зі знайомим. Тоді він вирішив помститися. Він облив його авто легкозаймистою речовиною, підпалив та пішов з місця пожежі.

Правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру. Тепер йому загрожує до десяти років ув'язнення.

Нагадаємо, на Одещині судитимуть 18-річного хлопця, який намагався підпалити будинок знайомої. Молодик зізнався, що неодноразово сварився з дівчиною, бо вона нібито розповсюджувала неправдиві чутки про нього та його родину. Образившись, юнак таким чином вирішив помститися.