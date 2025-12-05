Фото: Дніпропетровська ОВА

Протягом дня на Нікопольщині зафіксували чергові обстріли з боку російських військ

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна державна адміністрація, передає RegioNews.

Під удар потрапили Нікопольський район та кілька громад: Мирівська, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська. Ворог застосовував важку артилерію та FPV-дрони, спрямовуючи їх на житлові та соціальні об'єкти.

За попередніми даними, пошкодження отримали три багатоповерхові будинки та п'ять приватних осель. Також постраждала нежитлова будівля, спортивні та освітні заклади.

Вогонь зачепив дві автозаправки, автомобілі, господарські споруди та лінію електропередач. Вогнем охопило один гараж, ще один був пошкоджений уламками.

Попри значні руйнування, вдалося уникнути постраждалих серед населення. Правоохоронні та аварійні служби регіону провели обстеження територій та оцінюють завдані збитки.

Нагадуємо, в ніч на 5 грудня два райони Дніпропетровщини зазнали атак російських військ. Загинув 12-річний хлопчик, постраждали 37-річна жінка та 39-річний чоловік.