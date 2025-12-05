17:25  05 грудня
У Києві запалили вогні на головній ялинці країни
14:55  05 грудня
Близько 90% Чернігівщини без світла через аварію
08:55  05 грудня
У Києві на Хрещатику боєць ММА побив перехожого до втрати свідомості
UA | RU
UA | RU
05 грудня 2025, 19:38

Російська артилерія та дрони вдарили по Дніпропетровщині: руйнування зачепили житло та інфраструктуру

05 грудня 2025, 19:38
Читайте также на русском языке
Фото: Дніпропетровська ОВА
Читайте также
на русском языке

Протягом дня на Нікопольщині зафіксували чергові обстріли з боку російських військ

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна державна адміністрація, передає RegioNews.

Під удар потрапили Нікопольський район та кілька громад: Мирівська, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська. Ворог застосовував важку артилерію та FPV-дрони, спрямовуючи їх на житлові та соціальні об'єкти.

За попередніми даними, пошкодження отримали три багатоповерхові будинки та п'ять приватних осель. Також постраждала нежитлова будівля, спортивні та освітні заклади.

Вогонь зачепив дві автозаправки, автомобілі, господарські споруди та лінію електропередач. Вогнем охопило один гараж, ще один був пошкоджений уламками.

Попри значні руйнування, вдалося уникнути постраждалих серед населення. Правоохоронні та аварійні служби регіону провели обстеження територій та оцінюють завдані збитки.

Нагадуємо, в ніч на 5 грудня два райони Дніпропетровщини зазнали атак російських військ. Загинув 12-річний хлопчик, постраждали 37-річна жінка та 39-річний чоловік.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпропетровська область обстріл артилерія дрони руйнування
Хотів легкого заробітку: на Дніпропетровщині чоловік підпалював залізницю за гроші
05 грудня 2025, 13:15
Війська РФ обстріляли два райони Дніпропетровщини: загинула дитина, є постраждалі
05 грудня 2025, 07:45
У Херсоні російські війська обстріляли перинатальний центр
05 грудня 2025, 07:40
Всі новини »
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
В Україні створять новий центр для наукового забезпечення Сил підтримки ЗСУ
05 грудня 2025, 20:53
Програв у рулетку – напав і пограбував: суд виніс вирок студенту з Дніпра
05 грудня 2025, 20:47
Військова підготовка для деяких студентів стане обов’язковою
05 грудня 2025, 20:42
Таємний візит колишнього очільника ОП Єрмака до розвідки – може готуватись план перетину кордону
05 грудня 2025, 20:29
ТЦК давно треба переробити і реформувати
05 грудня 2025, 20:19
У Вінниці затримали чоловіка за сексуальне насильство над 12-річною дівчинкою
05 грудня 2025, 20:16
В "Укрпошти" будуть власні поштомати
05 грудня 2025, 20:11
Дональд Трамп отримав першу Премію миру ФІФА під час жеребкування ЧС-2026
05 грудня 2025, 20:04
В Україні спростили продовження відстрочок для окремих категорій
05 грудня 2025, 19:59
У Дніпрі підліток потрапив під трамвай: у мережі поділились подробицями ДТП
05 грудня 2025, 19:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі публікації »
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Аліна Михайлова
Всі блоги »