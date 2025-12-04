Фото: Днепропетровская ОВА

Об этом сообщает глава Днепроптеровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

В Никопольщине в результате очередных обстрелов российских войск, кроме погибшего, есть еще один пострадавший. Как сообщили в областной военной администрации, ранение получил 45-летний мужчина. Ему оказали медицинскую помощь, дальнейшее лечение он будет проходить дома. Ранее стало известно о гибели 41-летнего жителя Никополя после удара FPV-дроном по городу.

Последствия очередного обстрела Никопольщины

В течении дня под огнем оказались Никополь, а также Покровская, Марганецкая, Мировская и Красногригорьевская громады. В общей сложности зафиксировано почти 60 атак. Противник применял тяжелую артиллерию, FPV-дроны и беспилотники со сбросом боеприпасов. В результате обстрелов повреждена автозаправочная станция, два частных дома и нежилое здание. Пострадали четыре автомобиля, один из них полностью уничтожен. Также получили повреждения автоприцеп, солнечные панели и газопровод.

Враг применяет артиллерию и дроны

Отдельно сообщается про удары по другим районам области. В Богдановской громаде Синельниковского района дроновая атака повлекла загорание в учебном заведении, в окрестных зданиях выбиты окна. В Грушевской громаде Криворожского района в результате попаданий FPV-дронов повреждено административное здание и хозяйственное сооружение. Данные о последствиях атак уточняются.

В Кривом Роге продолжаются работы по ликвидации последствий предварительных обстрелов. На месте работают жители поврежденных домов, представители городских властей, ЦНАПа, полиция и коммунальные службы. Представители благотворительной организации доставили строительные материалы, пленку и теплые одеяла, людям оказывают психологическую поддержку. Владельцам разрушенного или поврежденного жилья напоминают о возможности получения компенсаций по государственной программе "єВідновлення" и городских выплат через оперативный штаб.

Ранее сообщалось, Центр противодействия дезинформации опроверг очередную информационную атаку Кремля о якобы подготовке российского наступления на Чернигов, назвав это когнитивной операцией для психологического давления на украинское общество.