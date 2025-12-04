16:35  04 грудня
04 грудня 2025, 19:02

Ворог завдав близько 60 атак по громадах Нікопольського району: загинув чоловік, ще один – поранений

04 грудня 2025, 19:02
Фото: Дніпропетровська ОВА
Чергові атаки по прифронтових громадах Дніпропетровщини призвели до жертв серед цивільних та значних руйнувань інфраструктури

Про це повідомляє голова Дніпроптеровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

На Нікопольщині внаслідок чергових обстрілів російських військ, окрім загиблого, є ще один потерпілий. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, поранення дістав 45-річний чоловік. Йому надали медичну допомогу, подальше лікування він проходитиме вдома. Раніше стало відомо про загибель 41-річного мешканця Нікополя після удару FPV-дроном по місту.

Наслідки чергового обстрілу на Нікопольщині

Протягом доби під вогнем опинилися Нікополь, а також Покровська, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська громади. Загалом зафіксовано майже 60 атак. Противник застосовував важку артилерію, FPV-дрони та безпілотники зі скиданням боєприпасів. Унаслідок обстрілів пошкоджено автозаправну станцію, два приватні будинки та нежитлову будівлю. Постраждали чотири автомобілі, один із них повністю знищений. Також зазнали ушкоджень автопричіп, сонячні панелі та газопровід.

Ворог застосовує артилерію та дрони

Окремо повідомляється про удари по інших районах області. У Богданівській громаді Синельниківського району дронова атака спричинила загоряння в закладі освіти, у навколишніх будівлях вибито вікна. У Грушівській громаді Криворізького району внаслідок влучань FPV-дронів пошкоджено адміністративну будівлю та господарську споруду. Дані щодо наслідків атак уточнюються.

У Кривому Розі тривають роботи з ліквідації наслідків попереднього обстрілу. На місці працюють мешканці пошкоджених будинків, представники міської влади, ЦНАПу, поліція та комунальні служби. Благодійники доставили будівельні матеріали, плівку та теплі ковдри, людям надають психологічну підтримку. Власникам зруйнованого чи пошкодженого житла нагадують про можливість отримання компенсацій за державною програмою "єВідновлення" та міськими виплатами через оперативний штаб.

Раніше повідомлялося, Центр протидії дезінформації спростував чергову інформаційну атаку Кремля про нібито підготовку російського наступу на Чернігів, назвавши це когнітивною операцією для психологічного тиску на українське суспільство.

