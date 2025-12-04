10:34  04 грудня
Смертельна ДТП на Одещині: загинули двоє підлітків
09:30  04 грудня
У Києві затримали "цілительку", яка обкрадала людей на вулицях
08:12  04 грудня
У Києві обмежать рух через візит іноземних делегацій
04 грудня 2025, 11:04

Поліція Дніпропетровщини запобігла продажу історичних артефактів

04 грудня 2025, 11:04
Фото: Національна поліція
Правоохоронці передали до Національного музею історії  унікальні культурні цінності, врятовані від незаконного продажу та вивезення за кордон

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Правоохоронці встановили двох чоловіків, які намагалися реалізувати через онлайн-аукціони золоту фібулу ІІ ст. до н.е. – І ст. н.е. та скарб із 182 срібних монет часів кримського хана Девлет I Герая. Під час огляду у фігурантів вилучено артефакти значної історичної, культурної та наукової цінності.

За попередніми оцінками істориків, монети можуть бути пов’язані з подіями періоду боротьби українського козацтва проти Кримського ханства.

Усі вилучені предмети передані до фондів Національного музею для збереження та подальшого експонування.

Досудове розслідування триває.

Правоохоронці наголошують, культурні цінності не можуть бути об'єктом незаконного обігу чи приватного продажу.

Нагадаємо, в Одесі намагались продати рідкісний артефакт часів Римської Імперії. Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання продавця, правоохоронці вилучили вказану "Накладку Рим", три монети під назвою "Гордіан ІІІ" та 19 наконечників для стріл.

04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
