Поліція Дніпропетровщини запобігла продажу історичних артефактів

Фото: Національна поліція

Правоохоронці передали до Національного музею історії унікальні культурні цінності, врятовані від незаконного продажу та вивезення за кордон

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Правоохоронці встановили двох чоловіків, які намагалися реалізувати через онлайн-аукціони золоту фібулу ІІ ст. до н.е. – І ст. н.е. та скарб із 182 срібних монет часів кримського хана Девлет I Герая. Під час огляду у фігурантів вилучено артефакти значної історичної, культурної та наукової цінності.

За попередніми оцінками істориків, монети можуть бути пов’язані з подіями періоду боротьби українського козацтва проти Кримського ханства.

Усі вилучені предмети передані до фондів Національного музею для збереження та подальшого експонування.

Досудове розслідування триває.

Правоохоронці наголошують, культурні цінності не можуть бути об'єктом незаконного обігу чи приватного продажу.

Нагадаємо, в Одесі намагались продати рідкісний артефакт часів Римської Імперії. Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання продавця, правоохоронці вилучили вказану "Накладку Рим", три монети під назвою "Гордіан ІІІ" та 19 наконечників для стріл.