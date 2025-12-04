Наслідки обстрілів на Нікопольщині. Фото: ОВА

Внаслідок російських обстрілів є пошкодження цивільної інфраструктури на Нікопольщині, Синельниківщині та у Кривому Розі

Про це повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Від вечора росіяни гатили по райцентру, Покровській та Марганецькій громадах Нікопольщини. Скеровували на них FPV-дрони та важку артилерію. Внаслідок атак пошкоджені два приватні будинки, газогони, зайнялося авто.

Під час одного з обстрілів постраждала 53-річна жінка. У неї осколкові поранення, вона перебуває у стані середньої тяжкості.

На Миколаївську та Васильківську громади Синельниківщини росіяни спрямували безпілотники. Пошкоджені 11 осель місцевих, один будинок знищений. Також серед пошкодженого – 6 господарських споруд, авто, лінія електропередач.

За уточненою інформацією, через ракетну атаку у Кривому Розі постраждали шестеро людей. Окрім адмінбудівлі, у місті понівечені 12 багатоповерхових і 23 приватні будинки, навчальний заклад, гаражі, магазин та авто.

Посадовець зазначив, що українські захисники вночі знищили над областю 16 російських безпілотників.

Нагадаємо, в ніч на 4 грудня Одеса знову зазнала інтенсивної атаки ворожих безпілотників. Є пошкодження цивільної та енергетичної інфраструктури, постраждали шестеро людей.