Фото: Дніпропетровська ОВА

Українські ППО протягом дня збили шість ворожих безпілотників, запобігши загрозі для цивільних об’єктів на Дніпропетровщині

Про це повідомляє голова Дніпроптеровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Протягом дня на Дніпропетровщині українські військові знищили шість ворожих безпілотників, повідомили у ПвК. Завдяки ефективній протиповітряній обороні вдалося відвернути потенційні загрози для цивільних об’єктів та інфраструктури регіону.

Раніше у Кривому Розі через обстріл постраждали троє людей, серед яких трирічна дівчинка. Малеча та 28-річна жінка лікуватимуться амбулаторно, а 87-річну пацієнтку госпіталізовано в стані середньої тяжкості.

Місцева влада продовжує уточнювати наслідки атак та координує роботу з евакуації та надання медичної допомоги постраждалим. У регіоні закликають населення дотримуватися правил безпеки та уважно ставитися до сигналів повітряної тривоги.

Збройні сили України продовжують захищати Дніпропетровщину від атак противника, підтримуючи безпеку населених пунктів та критичної інфраструктури.

