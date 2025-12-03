14:56  03 грудня
Буде домінувати антициклон. Синоптик розповіла, яку погоду очікувати 4 грудня
13:58  03 грудня
На Тернопільщині жінка потрощила Алею пам’яті Героїв
13:25  03 грудня
У МОЗ розповіли, коли чекати пік захворюваності на ГРВІ
03 грудня 2025, 20:09

Шість ворожих БпЛА відмінусували українські військові на Дніпропетровщині

03 грудня 2025, 20:09
Фото: Дніпропетровська ОВА
Українські ППО протягом дня збили шість ворожих безпілотників, запобігши загрозі для цивільних об’єктів на Дніпропетровщині

Про це повідомляє голова Дніпроптеровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Протягом дня на Дніпропетровщині українські військові знищили шість ворожих безпілотників, повідомили у ПвК. Завдяки ефективній протиповітряній обороні вдалося відвернути потенційні загрози для цивільних об’єктів та інфраструктури регіону.

Раніше у Кривому Розі через обстріл постраждали троє людей, серед яких трирічна дівчинка. Малеча та 28-річна жінка лікуватимуться амбулаторно, а 87-річну пацієнтку госпіталізовано в стані середньої тяжкості.

Місцева влада продовжує уточнювати наслідки атак та координує роботу з евакуації та надання медичної допомоги постраждалим. У регіоні закликають населення дотримуватися правил безпеки та уважно ставитися до сигналів повітряної тривоги.

Збройні сили України продовжують захищати Дніпропетровщину від атак противника, підтримуючи безпеку населених пунктів та критичної інфраструктури.

Нагадаємо, на Житомирщині поліція затримала 36-річного місцевого жителя, який у стані алкогольного сп'яніння двічі зателефонував на спецлінію 102 і повідомив про закладену вибухівку в п'ятиповерховому будинку Коростеня, створивши паніку серед мешканців.

13 років в'язниці: суд залишив без змін вирок вінничанину за зґвалтування неповнолітньої доньки
03 грудня 2025, 20:24
На Черкащині та Івано-Франківщині викрили шахрайський бізнес на "гуманітарних авто"
03 грудня 2025, 20:00
Після позитивної оцінки переговорів із Путіним США запросили українську делегацію до Америки
03 грудня 2025, 19:46
На Волині планують продати близько 10 000 новорічних ялинок: які ціни на ярмарках
03 грудня 2025, 19:35
У Кривому Розі внаслідок обстрілу постраждали вже троє людей, серед них 3-річна дівчинка
03 грудня 2025, 19:23
Можна суттєво підняти грошове забезпечення як військовим у тилу, так і на фронті. Але з Сирським це зробити неможливо
03 грудня 2025, 19:19
На Житомирщині 36-річний чоловік повідомив про вибухівку у багатоповерхівці
03 грудня 2025, 19:11
Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу та Нікопольщині: троє людей поранені, понівечена критична інфраструктура
03 грудня 2025, 18:54
Відключення світла по всій Україні: в Укренерго попередили, на що чекати 4 грудня
03 грудня 2025, 18:40
