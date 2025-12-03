14:56  03 грудня
Буде домінувати антициклон. Синоптик розповіла, яку погоду очікувати 4 грудня
13:58  03 грудня
На Тернопільщині жінка потрощила Алею пам’яті Героїв
13:25  03 грудня
У МОЗ розповіли, коли чекати пік захворюваності на ГРВІ
03 грудня 2025, 18:54

Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу та Нікопольщині: троє людей поранені, понівечена критична інфраструктура

03 грудня 2025, 18:54
Фото: Дніпропетровська ОВА
Протягом дня низка громад на Дніпропетровщині зазнала обстрілів, постраждали люди та цивільна інфраструктура

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Увечері Кривий Ріг зазнав ракетного удару, у результаті якого постраждала жінка. Через атаку зайнялися гаражі, також постраждала адміністративна будівля. Наслідки події наразі уточнюються, повідомляють у місцевих органах влади.

Місце події оглядають рятувальники та поліція

Протягом дня обстріли тривали на Нікопольщині. Під вогонь потрапили райцентр та громади Марганця, Мирова, Червоногригорівська та Покровська. Агресор застосовував артилерію та безпілотники FPV. Всього постраждали троє людей: дівчинка, чоловік та 66-річна жінка. Усіх госпіталізовано в стані середньої тяжкості.

Внаслідок обстрілів пошкоджено два навчальні заклади, дві автозаправні станції, приватні будинки, гаражі та інфраструктурні об’єкти, серед яких будівля, що не експлуатується, авто та газогін.

Пошкоджені гаражі та адміністративна будівля

У Синельниківському районі також зафіксовані удари. Під вогонь потрапили Покровська, Слов’янська та Межівська громади. Ворог зруйнував інфраструктуру та приватний будинок. Крім того, російські безпілотники атакували Павлоградський район, включно з Павлоградом та Вербківською громадою, що спричинило пожежу та пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури.

Раніше повідомлялося, внаслідок нічних атак росії на енергетичну інфраструктуру України без світла залишилися споживачі у чотирьох областях – найбільше постраждала Харківщина, де знеструмлені понад 17,5 тисячі абонентів.

