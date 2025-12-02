13:30  02 грудня
У Дніпрі судитимуть чоловіка, який до смерті побив людину
13:13  02 грудня
На Полтавщині мікроавтобус врізався в трактор: постраждав чоловік
11:29  02 грудня
У Києві на Оболоні чоловік з ножем нападав на перехожих
02 грудня 2025, 20:16

У Кам’янському 46-річний чоловік поранив ножем 20-річного перехожого: нападника затримано

02 грудня 2025, 20:16
Фото: ілюстративне
Поліція затримала чоловіка після того, як під час конфлікту на вулиці 20-річний перехожий отримав ножове поранення

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

У Кам’янському поліція затримала 46-річного чоловіка, який підозрюється у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень 20-річному перехожому. Конфлікт між чоловіками виник ввечері на одній із міських вулиць. Під час сварки підозрюваний наніс потерпілому ножове поранення.

Очевидці події одразу викликали поліцію та швидку допомогу. Молодого чоловіка доставили до лікарні, де медики надали йому необхідну медичну допомогу. Стан потерпілого наразі стабільний.

Поліцейські Кам’янського районного управління оперативно встановили особу нападника та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ножове знаряддя, використане під час конфлікту, було вилучене та долучене до матеріалів справи.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за умисне тяжке тілесне ушкодження. Слідство продовжує встановлювати обставини інциденту, зокрема мотиви та деталі конфлікту.

Нагадаємо, у Дніпрі правоохоронці затримали 30-річного чоловіка, який під час сімейної сварки завдав ножового поранення у грудну клітку своїй 24-річній дружині – жінку терміново госпіталізували у тяжкому стані.

конфлікт затримання Дніпропетровська область ножове поранення Кам'янське тілесні пошкодження
01 грудня 2025
07 серпня 2025
