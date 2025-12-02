У Кам’янському чоловік задушив співмешканку та намагався видати її смерть за нещасний випадок
Поліція швидко встановила причетність чоловіка до смерті знайомої після його суперечливих пояснень
Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.
У Кам’янському поліція затримала 34-річного чоловіка за підозрою в умисному вбивстві знайомої. Чоловік сам зателефонував до правоохоронців, але намагався заплутати слідство, надаючи суперечливі пояснення. Попри це поліцейські швидко встановили його причетність до злочину.
Інцидент стався 1 грудня у квартирі багатоповерхівки. На місці події виявили тіло 46-річної жінки. Слідство встановило, що під час конфлікту підозрюваний ударив її в обличчя, а коли жінка впала, задушив її шарфом. Після цього він залишився в квартирі, а наступного ранку потерпілу знайшли без ознак життя.
Слідчі відділення поліції №2 Кам’янського РУП зібрали достатньо доказів і затримали чоловіка відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 КК України, яка передбачає покарання за умисне вбивство.
Правоохоронці продовжують розслідування обставин трагедії, аби встановити всі деталі та мотиви злочину.
