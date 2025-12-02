Фото: Національна поліція України

Поліція швидко встановила причетність чоловіка до смерті знайомої після його суперечливих пояснень

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

У Кам’янському поліція затримала 34-річного чоловіка за підозрою в умисному вбивстві знайомої. Чоловік сам зателефонував до правоохоронців, але намагався заплутати слідство, надаючи суперечливі пояснення. Попри це поліцейські швидко встановили його причетність до злочину.

Інцидент стався 1 грудня у квартирі багатоповерхівки. На місці події виявили тіло 46-річної жінки. Слідство встановило, що під час конфлікту підозрюваний ударив її в обличчя, а коли жінка впала, задушив її шарфом. Після цього він залишився в квартирі, а наступного ранку потерпілу знайшли без ознак життя.

Слідчі відділення поліції №2 Кам’янського РУП зібрали достатньо доказів і затримали чоловіка відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 КК України, яка передбачає покарання за умисне вбивство.

Правоохоронці продовжують розслідування обставин трагедії, аби встановити всі деталі та мотиви злочину.

