На Днепропетровщине мужчина придумал стрельбу, потому что хотел "прокатиться с полицейскими"

Фото: Нацполиция

В Кривом Роге мужчина хотел поехать за дочерью в школу, но решил поехать с полицейскими. Для этого он сделал ложный вызов

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Житель Кривого Рога придумал, что произошла стрельба, чтобы полицейские отвезли его в учебное заведение. 52-летний мужчина позвонил по телефону правоохранителям и заявил, что в него стрелял сосед. Когда полиция прибыла на место, информация не подтвердилась.

Муж откровенно сказал, что хотел с патрульными поехать за дочерью в школу, поэтому сделал ложный вызов. Такой поступок закончился штрафом в размере 850 гривен.

Напомним, ранее в Киеве признали виновным мужчину в ложном сообщении о готовящемся взрыве. За псевдоминирование мужчину приговорили к трем годам реального лишения свободы. С учетом предыдущего приговора срок составит 3,5 лет.