13:30  02 грудня
У Дніпрі судитимуть чоловіка, який до смерті побив людину
13:13  02 грудня
На Полтавщині мікроавтобус врізався в трактор: постраждав чоловік
11:29  02 грудня
У Києві на Оболоні чоловік з ножем нападав на перехожих
02 грудня 2025, 18:48

Ворог понад два десятки разів обстріляв Нікопольський район: поранено 13 цивільних людей

02 грудня 2025, 18:48
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА
Масовані удари по прифронтовому району знову призвели до поранень серед мирних жителів і суттєвих руйнувань цивільної інфраструктури

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Протягом доби внаслідок обстрілів на Нікопольщині поранення дістали 13 людей. За уточненими даними, 74-річного чоловіка з травмами госпіталізували до лікарні, його стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Ще троє чоловіків і дев’ять жінок звернулися по допомогу до лікарів та проходять амбулаторне лікування. Загрози для їхнього життя наразі немає, однак люди перебувають під наглядом медиків.

Пошкоджені житлові будинки та автівки

Упродовж дня російські війська атакували район понад два десятки разів. Для ударів ворог використовував артилерію та безпілотники. Під обстріли потрапили Нікополь, а також Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська громади. Обстріли тривали з різною інтенсивністю, спричиняючи нові руйнування і створюючи небезпеку для цивільного населення.

Наслідки обстрілів на Нікопольщині

Внаслідок атак пошкоджено об’єкти інфраструктури, комунальний заклад і адміністративну будівлю. Також зазнали руйнувань сім багатоквартирних і приватних житлових будинків, господарські споруди та торговельний павільйон. Окрім цього, пошкоджено кілька легкових автомобілів. Нині фахівці уточнюють масштаби збитків, а місцева влада разом із комунальними службами працює над ліквідацією наслідків обстрілів та допомогою постраждалим.

Раніше повідомлялося, у Харкові бригада екстреної медичної допомоги врятувала 69-річну жінку, в якої раптово стався гострий інфаркт міокарда, стабілізувавши її стан ще до госпіталізації.

01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
07 серпня 2025
