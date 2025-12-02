Фото: Голова Дніпропетровської ОВА

Масовані удари по прифронтовому району знову призвели до поранень серед мирних жителів і суттєвих руйнувань цивільної інфраструктури

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Протягом доби внаслідок обстрілів на Нікопольщині поранення дістали 13 людей. За уточненими даними, 74-річного чоловіка з травмами госпіталізували до лікарні, його стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Ще троє чоловіків і дев’ять жінок звернулися по допомогу до лікарів та проходять амбулаторне лікування. Загрози для їхнього життя наразі немає, однак люди перебувають під наглядом медиків.

Пошкоджені житлові будинки та автівки

Упродовж дня російські війська атакували район понад два десятки разів. Для ударів ворог використовував артилерію та безпілотники. Під обстріли потрапили Нікополь, а також Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська громади. Обстріли тривали з різною інтенсивністю, спричиняючи нові руйнування і створюючи небезпеку для цивільного населення.

Наслідки обстрілів на Нікопольщині

Внаслідок атак пошкоджено об’єкти інфраструктури, комунальний заклад і адміністративну будівлю. Також зазнали руйнувань сім багатоквартирних і приватних житлових будинків, господарські споруди та торговельний павільйон. Окрім цього, пошкоджено кілька легкових автомобілів. Нині фахівці уточнюють масштаби збитків, а місцева влада разом із комунальними службами працює над ліквідацією наслідків обстрілів та допомогою постраждалим.

