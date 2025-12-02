Ракетный удар по Днепру: количество пострадавших выросло
Число пострадавших в результате ракетного удара россиян по Днепру в понедельник, 1 декабря, возросло до 45 человек
Об этом сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.
"Сегодня Днепр в трауре о тех, чьи жизнь оборвал ракетный удар накануне. Атаковав город, россияне убили 4 жителей", – говорится в сообщении.
За помощью к врачам, по последним данным, обратились еще двое пострадавших. В общей сложности их – 45.
Напомним, утром 1 декабря россияне нанесли ракетный удар по Днепру – мощный взрыв прогремел в 10:14. Ранее сообщалось о 43 пострадавших , из которых 30 находятся в больницах. Состояние 10 из них врачи оценивают как тяжелое.
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
В Украине изменились цены на фрукты: сколько теперь стоят яблоки и мандарины
02 декабря 2025, 10:00Во Львовской области в автобусе нашли спрятанные ювелирные украшения, которые пытались вывезти из Украины
02 декабря 2025, 09:54В Хмельницкой области мужчина умышленно поджег дом бывшей жены
02 декабря 2025, 09:46Бойцы ГУР уничтожили пусковую установку и две РЛС россиян в Донецкой области
02 декабря 2025, 09:42В Украине изменились цены на овощи: сколько теперь придется тратить на продукты
02 декабря 2025, 09:30Вспышка гепатита А на Закарпатье: родители отказываются от прививок
02 декабря 2025, 09:22Удар по Киеву 29 ноября: в больнице скончался пострадавший в результате обстрела
02 декабря 2025, 09:05Переговоры в Майами или зачем Путин имитировал поездку на фронт
02 декабря 2025, 08:56Россияне запустили по Украине 62 дрона: ПВО обезвредила 39 БпЛА
02 декабря 2025, 08:53Россияне массированно атаковали "шахедами" юг Одесщины: поврежден энергообъект
02 декабря 2025, 08:43
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Все блоги »