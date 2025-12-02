Фото: ОВА

Число пострадавших в результате ракетного удара россиян по Днепру в понедельник, 1 декабря, возросло до 45 человек

Об этом сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

"Сегодня Днепр в трауре о тех, чьи жизнь оборвал ракетный удар накануне. Атаковав город, россияне убили 4 жителей", – говорится в сообщении.

За помощью к врачам, по последним данным, обратились еще двое пострадавших. В общей сложности их – 45.

Напомним, утром 1 декабря россияне нанесли ракетный удар по Днепру – мощный взрыв прогремел в 10:14. Ранее сообщалось о 43 пострадавших , из которых 30 находятся в больницах. Состояние 10 из них врачи оценивают как тяжелое.