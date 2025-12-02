Фото: ОВА

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару росіян по Дніпру у понеділок, 1 грудня, зросла до 45 людей

Про це повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

"Сьогодні Дніпро в жалобі за тими, чиї життя обірвав ракетний удар напередодні. Атакувавши місто, росіяни вбили 4 мешканців", – йдеться у повідомленні.

По допомогу до лікарів, за останніми даними, звернулися ще двоє постраждалих. Загалом їх – 45.

Нагадаємо, вранці 1 грудня росіяни завдали ракетного удару по Дніпру – потужний вибух пролунав о 10:14. Раніше повідомлялося про 43 постраждалих, з яких 30 перебувають у лікарнях. Стан 10 з них лікарі оцінюють як важкий.