Ракетний удар по Дніпру: кількість постраждалих зросла
Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару росіян по Дніпру у понеділок, 1 грудня, зросла до 45 людей
Про це повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.
"Сьогодні Дніпро в жалобі за тими, чиї життя обірвав ракетний удар напередодні. Атакувавши місто, росіяни вбили 4 мешканців", – йдеться у повідомленні.
По допомогу до лікарів, за останніми даними, звернулися ще двоє постраждалих. Загалом їх – 45.
Нагадаємо, вранці 1 грудня росіяни завдали ракетного удару по Дніпру – потужний вибух пролунав о 10:14. Раніше повідомлялося про 43 постраждалих, з яких 30 перебувають у лікарнях. Стан 10 з них лікарі оцінюють як важкий.
01 грудня 2025
