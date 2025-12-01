Россияне атаковали баллистикой Днепр
Утром 1 декабря в Днепре во время воздушной тревоги раздался мощный взрыв
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Відомо".
Взрыв раздался в 10:14 после предупреждения Воздушных Сил ВСУ об угрозе применения баллистического вооружения из российского города Таганрог.
"Ракетная атака на Днепр. Все детали выясняются. До отбоя находитесь в безопасных местах", – говорится в сообщении и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.
Напомним, в ночь на 1 декабря российская армия атаковала Никопольский и Павлоградский районы Днепропетровщины. В результате атак повреждена инфраструктура.
