Иллюстративное фото: из открытых источников

Утром 1 декабря в Днепре во время воздушной тревоги раздался мощный взрыв

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Відомо".

Взрыв раздался в 10:14 после предупреждения Воздушных Сил ВСУ об угрозе применения баллистического вооружения из российского города Таганрог.

"Ракетная атака на Днепр. Все детали выясняются. До отбоя находитесь в безопасных местах", – говорится в сообщении и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.

Напомним, в ночь на 1 декабря российская армия атаковала Никопольский и Павлоградский районы Днепропетровщины. В результате атак повреждена инфраструктура.