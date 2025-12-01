Фото: Нацполиция

В Никополе произошло нападение на местную блоггершу. Валерию Мирошниченко избили женщины на улице, когда она пришла забрать свою 6-летнюю дочь из школы танцев

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

По словам пострадавшей, нападавшие сразу начали задавать провокационные вопросы, в частности: "Сколько тебе платит русня?". Также во время нападения они оскорбляли и его маленького ребенка.

Предварительно причиной конфликта стало видео Валерии, в котором она показала устанавливаемые в Никополе защитные сетки. Это активно обсуждали местные жители. Журналисты после сообщения Валерии обратились в полицию.

"Сегодня около 12:30 в Никопольское районное управление полиции обратилась 23-летняя жительница города по факту совершенного в отношении нее неправомерных действий двумя женщинами, а именно нанесения ей телесных повреждений", – сказала пресс-офицер полиции Алена Крамаренко.

Известно, что правоохранители предоставили заявительнице направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, ранее в Киевской области задержали 18-летнего юношу, который избил прохожего и стрелял из пистолета в подземном переходе.