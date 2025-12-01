18:59  01 декабря
Завтра в Украине ожидается пасмурная влажная погода с умеренной температурой воздуха
16:56  01 декабря
Во Львове выбрали новую Молодежную столицу Европы
15:47  01 декабря
Пограничник из Буковины стал двукратным призером Кубка мира по универсальному бою
UA | RU
UA | RU
01 декабря 2025, 17:45

В Никополе женщину избили из-за видео о защитных сетях: что произошло

01 декабря 2025, 17:45
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Никополе произошло нападение на местную блоггершу. Валерию Мирошниченко избили женщины на улице, когда она пришла забрать свою 6-летнюю дочь из школы танцев

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

По словам пострадавшей, нападавшие сразу начали задавать провокационные вопросы, в частности: "Сколько тебе платит русня?". Также во время нападения они оскорбляли и его маленького ребенка.

Предварительно причиной конфликта стало видео Валерии, в котором она показала устанавливаемые в Никополе защитные сетки. Это активно обсуждали местные жители. Журналисты после сообщения Валерии обратились в полицию.

"Сегодня около 12:30 в Никопольское районное управление полиции обратилась 23-летняя жительница города по факту совершенного в отношении нее неправомерных действий двумя женщинами, а именно нанесения ей телесных повреждений", – сказала пресс-офицер полиции Алена Крамаренко.

Известно, что правоохранители предоставили заявительнице направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, ранее в Киевской области задержали 18-летнего юношу, который избил прохожего и стрелял из пистолета в подземном переходе.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
скандал нападение Днепропетровская область
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
Отключение света 2 ноября: какими в Украине будут графики ограничения электроэнергии
01 декабря 2025, 19:05
MELOVIN получил роскошный подарок: какова стоимость кольца от жениха – военного медика
01 декабря 2025, 19:04
Завтра в Украине ожидается пасмурная влажная погода с умеренной температурой воздуха
01 декабря 2025, 18:59
Романс Зеленского с Ермаком затянулся так надолго, потому что Зеленский долго осваивался в президентском кресле
01 декабря 2025, 18:49
Ракетный удар по Днепру 1 декабря: что известно о пострадавших
01 декабря 2025, 18:49
Разрешение за 5 тысяч долларов: адвокат из Львова обещал "выпустить" мужчину за границу
01 декабря 2025, 18:35
Судья в Закарпатье задержан на взятке в 1300 долларов за отмену ареста
01 декабря 2025, 18:35
Зеленский прокомментировал информацию о "захвате Купянска" россиянами
01 декабря 2025, 18:19
В Днепре после удара баллистики спасли попугая
01 декабря 2025, 18:15
Правоохранитель на Полтавщине сбил двух 17-летних сестер: ГБР сообщило о подозрении
01 декабря 2025, 18:05
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »