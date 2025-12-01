18:59  01 грудня
Завтра в Україні очікується похмура волога погода з помірною температурою повітря
16:56  01 грудня
У Львові обрали нову Молодіжну столицю Європи
15:47  01 грудня
Прикордонник із Буковини став дворазовим призером Кубка світу з універсального бою
01 грудня 2025, 19:54

У Кривому Розі затримали підозрюваного у пограбуванні 10-річної дитини

01 грудня 2025, 19:54
Фото: Національна поліція України
Поліція затримала чоловіка, який вихопив мобільний телефон у 10-річного хлопчика на вулиці Інгулецького району

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

У Кривому Розі поліція затримала чоловіка, підозрюваного у пограбуванні 10-річного хлопчика. Інцидент стався 29 листопада близько 18:10 на одній із вулиць Інгулецького району, коли підозрюваний вихопив у дитини мобільний телефон і втік.

Поліція затримала підозрюваного у пограбуванні дитини

На місце події прибули слідчо-оперативна група відділення поліції №7 Криворізького районного управління. Правоохоронці провели оперативні заходи та затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Підозрюваним виявився 39-річний місцевий мешканець, раніше судимий за подібні злочини. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України (грабіж).

Раніше повідомлялося, у Києві правоохоронці затримали 31-річного безробітного киянина, який серед білого дня зірвав із шиї 65-річного пенсіонера золотий ланцюжок із хрестиком вартістю майже 100 тисяч гривень.

крадіжка Дніпропетровська область Кривий Ріг Пограбування грабіж телефон підозрюваний
01 грудня 2025
