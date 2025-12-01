Фото: Національна поліція України

Поліція затримала чоловіка, який вихопив мобільний телефон у 10-річного хлопчика на вулиці Інгулецького району

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

У Кривому Розі поліція затримала чоловіка, підозрюваного у пограбуванні 10-річного хлопчика. Інцидент стався 29 листопада близько 18:10 на одній із вулиць Інгулецького району, коли підозрюваний вихопив у дитини мобільний телефон і втік.

Поліція затримала підозрюваного у пограбуванні дитини

На місце події прибули слідчо-оперативна група відділення поліції №7 Криворізького районного управління. Правоохоронці провели оперативні заходи та затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Підозрюваним виявився 39-річний місцевий мешканець, раніше судимий за подібні злочини. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України (грабіж).

