Фото: ОВА

В ночь на 1 декабря российская армия атаковала Никопольский и Павлоградский районы

Об этом сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

Ночью и утром враг ударил беспилотниками в Терновке Павлоградского района. В результате атаки повреждена инфраструктура, возник пожар.

До позднего вечера российские военные обстреливали из артиллерии и целили FPV-дронами по Никопольщине. Атаковали Никополь, Красногригорьевскую, Покровскую громады. Повреждена многоэтажка.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Чиновник добавил, что украинские бойцы ночью уничтожили в области три беспилотника.

