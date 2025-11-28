Фото: ГБР

Завершено досудебное расследование двух бывших правоохранителей из Днепропетровщины, которые удаляли данные из системы, где хранилась информация об уклонистах от мобилизации. Обвинительный акт направлен в суд

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Два экс-правохранителя обвиняются в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований, несанкционированных действиях с информацией в электронных системах и злоупотреблении влиянием (ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

Фигурантам грозит до 8 лет заключения.

Сейчас они продолжают находиться под стражей – соответственно избранных им судом мер пресечения.

Напомним, пользуясь служебным доступом к системе фигуранты за деньги удаляли сведения о военнообязанных, которые находились в розыске и подлежали административному задержанию. В общей сложности с базы фигуранты удалили данные о более чем 500 человек, некоторые из них смогли выехать даже за границу.