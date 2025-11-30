Росіяни прорвали українську оборону на Дніпропетровщині

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням Телеграм-канал "Шо на фронті?".

Як зазначається, нараз на цій ділянці (Олександрівський напрямок – ред.) тривають заходи щодо стабілізації ситуації.

Олександрівський напрямок (раніше в зведеннях Генштабу ЗСУ він називався Новопавлівським) залишається найпроблемнішим на фронті – тут російська армія просувається практично щодня.

Нагадаємо, у кількох громадах Дніпропетровської області зафіксували масштабні руйнування цивільної інфраструктури після нічних атак з повітря та артобстрілів.