12:10  30 листопада
У Миколаєві пролунали потужні вибухи
10:05  30 листопада
У Тернополі подружжя назвало дитину Іудою
08:53  30 листопада
Внаслідок російської атаки на Київщині зруйновано багатоповерхівку, є жертва та постраждалі
30 листопада 2025, 12:59

Росіяни прорвали українську оборону на Дніпропетровщині

30 листопада 2025, 12:59
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Армія РФ прорвала нашу оборону поблизу населених пунктів Єгорівка, Вишневе, Данилівка, Остапівське та Герасимівка

Про це повідомляє RegioNews із посиланням Телеграм-канал "Шо на фронті?".

Як зазначається, нараз на цій ділянці (Олександрівський напрямок – ред.) тривають заходи щодо стабілізації ситуації.

Олександрівський напрямок (раніше в зведеннях Генштабу ЗСУ він називався Новопавлівським) залишається найпроблемнішим на фронті – тут російська армія просувається практично щодня.

Нагадаємо, у кількох громадах Дніпропетровської області зафіксували масштабні руйнування цивільної інфраструктури після нічних атак з повітря та артобстрілів.

