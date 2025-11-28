21:02  28 листопада
28 листопада 2025, 19:56

У Кривому Розі затримали 43-річного чоловіка за смертельне побиття містянина

28 листопада 2025, 19:56
Фото: Національна поліція України
Чоловіка у Кривому Розі підозрюють у нанесенні смертельних тілесних ушкоджень знайомому під час сварки, зловмисник переховувався в іншому регіоні

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

У Кривому Розі поліція затримала 43-річного чоловіка, підозрюваного у спричиненні смертельних тілесних ушкоджень своєму знайомому. Інцидент стався 26 листопада у квартирі на території Тернівського району міста під час конфлікту між чоловіками.

За даними правоохоронців, під час сварки фігурант завдав господарю помешкання травм, що виявилися смертельними. Після злочину підозрюваний залишив місто та переховувався в іншій області, намагаючись уникнути відповідальності.

Завдяки оперативній взаємодії криворізьких поліцейських із колегами з Черкас, місцеперебування зловмисника було швидко встановлено, і його затримали. Наразі слідчі повідомили чоловіку про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України.

Поліція продовжує розслідування обставин злочину та збирає докази, щоб встановити всі деталі інциденту.

Нагадаємо, на Гуляйпільському напрямку в Запорізькій області російські військові розстріляли п'ятьох українських захисників, які здалися в полон. Офіс Генпрокурора кваліфікував це як грубе порушення Женевських конвенцій і тяжкий міжнародний злочин, розпочавши досудове розслідування.

