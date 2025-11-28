21:02  28 листопада
28 листопада 2025, 19:23

На Нікопольщині зловмисники викрали горщики з квітами із могил полеглих Героїв України

28 листопада 2025, 19:23
Фото: Національна поліція України
Поліція Марганця оперативно затримала двох чоловіків за крадіжку з могил загиблих захисників України

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

У Марганці правоохоронці затримали двох місцевих мешканців, які обікрали могили загиблих захисників України. Інцидент стався на місцевому цвинтарі, де зловмисники викрали горщики з хризантемами, що були встановлені на могилах воїнів.

Повідомлення про крадіжку надійшло до поліції 16 жовтня від родичів загиблих. Вони повідомили, що постраждало 22 могили. Завдяки швидкій реакції співробітників відділу №1 Нікопольського районного управління поліції підозрюваних затримали вже наступного дня. Викрадені предмети повернули сім’ям загиблих.

Чоловікам повідомлено про підозру за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, що передбачає кримінальну відповідальність за крадіжку в особливо великому розмірі або з особливим цинізмом. Родичі загиблих висловили подяку поліції за оперативні дії та професійний підхід, зазначивши, що швидке реагування правоохоронців допомогло зберегти частину спокою для сімей.

Поліція Нікопольщини наголошує на важливості дотримання закону та поваги до пам’яті загиблих.

Нагадаємо, український актор Арам Арзуманян травмувався під час вистави у Харкові, впавши у оркестрову яму та вдарившись головою – йому діагностували черепну травму. Попри запевнення, що загрози життю немає, артист залишається під наглядом медиків, а його найближчі вистави довелося скасувати.

крадіжка Дніпропетровська область Марганець загиблі військові могили воєнних Герой України
