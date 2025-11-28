21:02  28 листопада
28 листопада 2025, 18:36

На Дніпропетровщині перевірили хід зведення фортифікаційних споруд

28 листопада 2025, 18:36
фото: Дніпропетровська обласна військова адміністрація
У Дніпропетровській області перевірили стан виконання інженерних робіт з облаштування оборонних рубежів та готовність ресурсів для їх подальшого зведення

Про це повідомляє т.в.о. очільника Дніпропетровської ОВА, передає RegioNews.

У регіоні триває зведення фортифікаційних споруд. Хід робіт упродовж дня перевірили безпосередньо на будівельних майданчиках. До інспекції долучилися представники Сил оборони, Служби безпеки України та підрозділів ДСНС. Під час виїзду оглянули ключові ділянки, де наразі ведуться інженерні роботи.

На майданчиках триває активна фаза робіт

У межах перевірки увагу приділили облаштуванню вогневих опорних пунктів і протитанкових ровів. Згідно заяви Владислава Гайваненка, будівництво просувається відповідно до графіків, затверджених військовими. Усі елементи оборонних ліній виконуються за узгодженими схемами, з урахуванням вимог безпеки та воєнного досвіду.

Під час спілкування на місцях також визначили ділянки, де необхідно прискорити темпи робіт. Окремо обговорили потребу в додаткових матеріалах, техніці та людських ресурсах. З боку обласної влади задекларували готовність забезпечити необхідну логістику й підтримку, щоб будівельні процеси не зупинялися.

Раніше повідомлялося, вартість будівництва фортифікацій у Запорізькій області виявилася однією з найнижчих в Україні – однак це не завадило появі звинувачень у завищенні цін, що змусило голову ОВА Івана Федорова публічно виправдовуватися.

Питання зведення оборонних рубежів залишається одним із пріоритетних для регіону. Воно регулярно розглядається на засіданнях Ради оборони області та перебуває на постійному контролі.

