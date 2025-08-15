11:45  15 августа
15 августа 2025, 15:45

Стоимость строительства фортификаций в Запорожской области – одна из самых дешевых в Украине

15 августа 2025, 15:45
иллюстративное фото: из открытых источников
Фортификационные сооружения в регионе строили те, кто готов был работать в непосредственной близости от фронта, а стоимость строительства является одной из самых низких

Как передает RegioNews, об этом в видеообращении в Телеграмме сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

По его словам, в 2024 году на территории Запорожской области семь подрядных компаний строили фортификационные сооружения.

"В СМИ прозвучали обвинения в завышенных ценах на тетраэдры (зубы дракона, пирамида заградительная). Мы за нее заплатили 1450 гривен с доставкой на линию фронта – это одна из самых низких цен", - отметил Федоров.

Также он заверил, что строительство фортификаций и его качество – на постоянном контроле всех соответствующих структур.

Как сообщалось, в Запорожской области разоблачили схему присвоения более 6,4 млн грн, выделенных на строительство фортификаций. Ущерб подтвердили судебные экспертизы. Двум участникам схемы уже сообщили о подозрении в отмывании средств и присвоении имущества в особо крупных размерах.

