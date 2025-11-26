22:09  26 ноября
В Херсоне россияне убили женщину с ребенком
17:33  26 ноября
Завтра в Украине резко потеплеет: где температура может подняться до +20
15:52  26 ноября
В Киевской области женщина зарезала своего мужа из-за пророссийских взглядов
26 ноября 2025, 21:02

У раненой девушки в результате атаки в Днепре украли телефон во время оказания помощи

26 ноября 2025, 21:02
Фото: Местные Телеграмм-каналы
Семья в Днепре пострадала во время атаки дронов, а во время ожидания скорой у женщины украли мобильный телефон

Об этом сообщает волонтер быстрого реагирования Тимофей Кучер, передает RegioNews.

В Днепре во время вражеской атаки дронов пострадала семья из жилого массива Приднепровский. Вчера, 25 ноября, женщина и ее ребенок получили серьезные травмы и госпитализированы. По сообщениям от мужа потерпевшей, жена потеряла ногу, а ребенок имеет многочисленные осколочные ранения и находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Муж пострадавшей сообщил, что состояние семьи остается тяжелым.

В ожидании медицинской помощи у женщины украли мобильный телефон – iPhone 16 черного цвета. Супруги отмечают, что во время инцидента жена находилась в сознании и видела кражу. Человек готов предоставить все документы, подтверждающие право собственности на гаджет, а также просит любую информацию, которая поможет его разыскать.

Волонтеры и небезразличные граждане организуют помощь пострадавшим. Семья просит поддержки для лечения и восстановления, поскольку неизвестно, сколько времени и средств понадобится на реабилитацию.

Напомним, 25 ноября в результате серии атак беспилотников на Днепропетровщине пострадали дети и взрослые – врачи подтвердили тяжелое состояние 4-летней девочки и раненой женщины.

