22:09  26 листопада
У Херсоні росіяни вбили жінку з дитиною
17:33  26 листопада
Завтра в Україні різко потеплішає: де температура може піднятись до +20
15:52  26 листопада
На Київщині жінка зарізала свого чоловіка через проросійські погляди
26 листопада 2025, 21:02

У пораненої дівчини внаслідок атаки в Дніпрі поцупили телефон під час надання допомоги

26 листопада 2025, 21:02
Фото: Місцеві телеграм-канали
Родина у Дніпрі постраждала під час атаки дронів, а під час очікування швидкої у жінки вкрали мобільний телефон

Про це повідомляє волонтер швидкого реагування Тимофій Кучер, передає RegioNews.

У Дніпрі під час ворожої атаки дронів постраждала родина з Придніпровського житлового масиву. Вчора, 25 листопада, жінка та її дитина отримали серйозні травми і були госпіталізовані. За повідомленнями чоловіка потерпілої, дружина втратила ногу, а дитина має численні уламкові поранення і перебуває на апараті штучної вентиляції легень. Чоловік постраждалої повідомив, що стан родини залишається тяжким.

Під час очікування медичної допомоги у жінки вкрали мобільний телефон – iPhone 16 чорного кольору. Подружжя зазначає, що під час інциденту дружина перебувала у свідомості та бачила крадіжку. Чоловік готовий надати всі документи, що підтверджують право власності на гаджет, а також просить будь-яку інформацію, яка допоможе його розшукати.

Волонтери та небайдужі громадяни організовують допомогу постраждалим. Родина просить підтримки для лікування та відновлення, оскільки наразі невідомо, скільки часу та коштів знадобиться на реабілітацію.

Нагадаємо, 25 листопада внаслідок серії атак безпілотників на Дніпропетровщині постраждали діти та дорослі – лікарі підтвердили важкий стан 4-річної дівчинки та пораненої жінки.

