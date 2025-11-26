14:55  26 ноября
26 ноября 2025, 15:24

Военный медик: "Для россиян машины с красным крестом – приоритетная цель"

26 ноября 2025, 15:24
На фото Александр Нестеренко
Начальник медицинской службы одного из батальонов 108-й Кодакской бригады ТРО Александр Нестеренко поделился историей своей жизни и опытом работы на передовой

Об этом пишет издание "Відомо", передает RegioNews.

Несмотря на высокую должность, он до сих пор лично выезжает на эвакуацию раненых – часто на "ноль" и даже сам, без водителя, чтобы не подвергать риску других.

"А как иначе… Когда смотрю на молодых пацанов и девушек, то думаю, что у них еще вся жизнь впереди. Они не выбирали эту войну. Но война пришла в их дом. Надеюсь, что после войны они смогут жить нормальной полноценной жизнью. Поэтому им нужно дать шанс дожить до победы", – говорит Александр.

Нестеренко признается: война его не обошла еще с юности. Он мечтал попасть в Афганистан, учился в военно-медицинской академии и служил на границе с Афганом в Термеге.

Александр Нестеренко во время службы в молодости

После распада СССР вернулся в Украину, работал в гражданской жизни, но накануне полномасштабного вторжения снова решил вернуться в армию. 25 февраля 2022 года он присоединился к 99-му батальону ТрО, а впоследствии – к 108-й бригаде.

За годы службы врач спас десятки бойцов, а со многими из них поддерживает отношения и сейчас. "Мой принцип – дать каждому шанс выжить", – говорит он.

Первые бои на Донетчине стали для подразделения чрезвычайно тяжелыми: во время штурмов Нескучного батальон понес значительные потери, а сам Нестеренко получил контузию. Несмотря на это, он вернулся в службу уже через несколько дней.

Врач рассказывает, что россияне целенаправленно бьют по медикам и эвакуационным машинам, поэтому настаивает на перекрашивании транспорта в камуфляж. Один из случаев, который он вспоминает – когда враг захватил украинскую радиостанцию и пытался выманить медиков прямо в зону огня.

"Медики! Проезжайте еще дальше метров 150". И я понял, что они меня просто выманивают, потому что знал, что дальше их позиции. Я тогда и так машину оставлял прямо в зоне, где был стрелковый бой. То есть они намеренно привлекали именно медиков. В частности, меня в этой ситуации. У них вообще нет никаких нравственных ценностей", – рассказал Одександр.

Недавно он получил "Серебряный крест" Главнокомандующего ВСУ. Говорит, что награда важна прежде всего для родных, которые не видят его месяцами, но лично он не гонится за отличиями.

Несмотря на усталость и годы на фронте, Нестеренко убежден: другого выбора, чем защищать страну, у украинцев сейчас нет.

Напомним, недавно в Днепровском районе Херсона россияне сбросили взрывчатку на автомобиль "скорой", прибывшей на вызов. В результате атаки пострадал фельдшер и водитель.

