Фото: глава Днепропетровской ОВА

Медики продолжают оказывать помощь пострадавшим в результате серии атак беспилотников на Днепропетровщине, во время которых пострадали дети и взрослые

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

После дополнительных медицинских обследований врачи подтвердили тяжелое состояние 4-летней девочки и раненой находящейся в Днепре женщины. Обеим пострадавшим оказывают необходимую помощь, специалисты следят за их состоянием и проводят все необходимые лечебные мероприятия. В результате атаки беспилотника в городе повреждены четыре многоквартирных дома, школа и линия электропередач.

Повреждены многоэтажные дома после удара БпЛА

Кроме Днепра, пострадала и Песчанская громада Самаровского района. Здесь в результате удара пострадала 68-летняя женщина. Она будет лечиться дома. Пожарные ликвидировали возгорание легкового автомобиля и автобуса. Также в громаде пострадали хозяйственные здания, повреждены частные дома и транспорт.

В Никопольщине обстрелы затронули райцентр и громады Мировскую, Покровскую, Марганецкую и Красногригорьевскую. Агрессор применил FPV-дроны и артиллерию. В результате обстрелов ранения получили двое мужчин, обоим по 56 лет. Повреждены промышленное предприятие, многоквартирный и три частных дома, автозаправки и линия электропередач.

Медики оказывают помощь пострадавшим

В Грушевской громаде Криворожского района российская армия нанесла удар беспилотником, о последствиях сообщают местные службы.

Ранее сообщалось, в Днепре во время атаки дронов пострадали женщина и ребенок – их доставили в больницу с серьезными травмами.