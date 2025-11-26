На Черниговщине из-за вражеских атак погибла тысяча свиней, повреждены предприятия

На Черниговщине из-за вражеской атаки на ферму погибла тысяча свиней
Вражеская армия в очередной раз атаковала инфраструктурные объекты на Черниговщине
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
В результате вражеской атаки в одном из поселков Черниговского района разрушены хозяйственные постройки фермерского хозяйства – погибли около 1000 свиней.
В результате попадания вражеского БПЛА по территории лесничества в Черниговском районе повреждены админздание, мастерская, бытовое помещение и автомобильная техника. Одно из поврежденных транспортных средств – пожарный автомобиль.
Информации о пострадавших нет.
Правоохранители документируют последствия вражеских атак.
Напомним, в ночь на 26 ноября враг атаковал Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 90 ударными БпЛА, около 55 из них – "шахеды". Силы ПВО обезвредили 72 вражеских беспилотника.