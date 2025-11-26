Фото: голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко

Обстріли торкнулися одразу кількох районів області і призвели до руйнувань цивільних об’єктів у різних громадах

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Протягом дня російські війська завдавали ударів по Нікопольському району, використовуючи артилерію та безпілотники. Під вогнем опинилися Нікополь, а також території Мирівської, Покровської, Марганецької та Червоногригорівської громад. Атаки мали хаотичний характер і тривали з перервами, що ускладнювало роботу екстрених служб і комунальників.

Наслідки обстрілів на Дніпропетровщині

Унаслідок обстрілів зафіксовано пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури. Постраждали навчальний заклад, багатоповерховий житловий будинок, два приватні домоволодіння та господарська споруда. Також пошкоджено автомийку й кілька легкових автомобілів. Наразі триває обстеження територій і уточнення масштабів руйнувань.

Пошкоджені житлові та цивільні об’єкти

Окремо під атаками безпілотників опинився Синельниківський район. Російські військові спрямували БпЛА по Маломихайлівській та Миколаївській громадах. У результаті ударів понівечено цивільний автомобіль. Дані про інші пошкодження та можливі наслідки перевіряються.

Також зафіксовано атаку FPV-дроном по Зеленодольській громаді на Криворіжжі. Удар призвів до пошкоджень на території одного з приватних домоволодінь. Місцева влада та відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілів і наданням допомоги мешканцям постраждалих громад.

Нагадаємо, 25 листопада ввечері росіяни здійснили масовану атаку дронами по Запоріжжю, внаслідок якої постраждали 31 багатоповерхівка, 20 приватних будинків та гуртожиток університету з людьми всередині – п'ять багатоповерхівок охопили масштабні пожежі.