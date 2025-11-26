22:59  25 ноября
26 ноября 2025, 07:35

Россияне ночью били по двум районам Днепропетровщины: возникли пожары

26 ноября 2025, 07:35
Фото: ОВА
Ночью 26 ноября российская армия атаковала Синельниковский и Никопольский районы

Об этом сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

Россияне продолжали бить по Никопольщине FPV-дронами и артиллерией. Атаковали Никополь, Марганецкую, Покровскую, Мировскую и Красногригоревскую громады. В результате атаки поврежден пожарно-спасательный автомобиль, загорелся гараж.

На Синельниковщине военные РФ атаковали беспилотниками Васильковскую, Славянскую и Петропавловскую громады. Загорелись частный дом, админздание, банк. Повреждена почта и авто.

Чиновник отметил, что ночью силы ПВО сбили в области пять беспилотников.

Два фото из Никопольщины, одно – из Синельниковщины.

Россияне ночью били по двум районам Днепропетровщины: возникли пожары
Россияне ночью били по двум районам Днепропетровщины

Напомним, в результате ночной вражеской атаки на Запорожье количество пострадавших возросло до 18 человек. Среди пострадавших 12 женщин и 6 мужчин.

