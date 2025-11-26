Фото: ОВА

Про це повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Росіяни продовжували бити по Нікопольщині FPV-дронами та артилерією. Поцілили по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Мирівській та Червоногригорівській громадах. Внаслідок атаки пошкоджений пожежно-рятувальний автомобіль, зайнявся гараж.

На Синельниківщині військові РФ атакували безпілотниками Васильківську, Слов'янську та Петропавлівську громади. Загорілися приватна оселя, адмінбудівля, банк. Понівечені пошта та авто.

Посадовець зазначив, що вночі сили ППО збили в області пʼять безпілотників.

Два фото з Нікопольщини, одне – із Синельниківщини.

Нагадаємо, внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя кількість постраждалих зросла до 18 осіб. Серед постраждалих 12 жінок та 6 чоловіків.