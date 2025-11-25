17:54  25 ноября
На Закарпатье задержали инкассаторов, перевозивших мужчин в броневике с мигалками
16:59  25 ноября
Завтра в Украине резко потеплеет до +17
10:48  25 ноября
В Ивано-Франковске пациент устроил стрельбу в больнице
25 ноября 2025, 18:16

7 лет тюрьмы: на Днепропетровщине наказали насильника 15-летней школьницы

25 ноября 2025, 18:16
Читайте також українською мовою
Фото: Прокуратура Украины
Читайте також
українською мовою

Сожитель сестры пострадавшей признал вину в совершении тяжкого преступления против несовершеннолетней и получил реальный срок заключения

Об этом сообщает Днепропетровская обласная прокуратура, передает RegioNews.

Суд приговорил жителя Днепропетровской области, который совершил сексуальное насилие над 15-летней девушкой. Мужчина получил 7 лет заключения за совершенное преступление.

Как установило следствие, инцидент произошел в июне этого года. Обвиняемый проживал вместе с сестрой пострадавшей. Воспользовавшись моментом, когда они остались в доме без посторонних, он предложил подростку вступить в интимную связь. После того как школьница категорически отказалась, мужчина начал применять физическое насилие. Он преодолел сопротивление девушки и совершил изнасилование.

Несовершеннолетняя нашла в себе силы рассказать о пережитом своим близким. Родственники немедленно обратились в правоохранительные органы с заявлением о преступлении. Полиция приступила к расследованию, собрала необходимую доказательную базу и передала материалы в суд.

При рассмотрении дела обвиняемый полностью признал свою вину в совершенном. Он также выразил искреннее раскаяние за свои действия. Суд учел эти обстоятельства как смягчающие при назначении меры наказания. Впрочем, учитывая тяжесть преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, мужчине назначен реальный срок лишения свободы сроком на 7 лет. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, в Сумах преподавателя художественной школы приговорили к 10 годам заключения за развращение малолетних учениц, стоит отметить, что следствие установило продолжавшиеся несколько лет эпизоды.

