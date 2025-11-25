17:54  25 листопада
На Закарпатті затримали інкасаторів, які перевозили чоловіків у броневику із мигалками
16:59  25 листопада
Завтра в Україні різко потеплішає до +17
10:48  25 листопада
В Івано-Франківську пацієнт влаштував стрілянину в лікарні
25 листопада 2025, 18:16

7 років в'язниці: на Дніпропетровщині покарали ґвалтівника 15-річної школярки

25 листопада 2025, 18:16
Фото: Прокуратура України
Співмешканець сестри постраждалої визнав провину у скоєнні тяжкого злочину проти неповнолітньої та отримав реальний термін ув'язнення

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Суд виніс вирок мешканцю Дніпропетровської області, який вчинив сексуальне насильство над 15-річною дівчиною. Чоловік отримав 7 років ув'язнення за скоєний злочин.

Як встановило слідство, інцидент стався у червні поточного року. Обвинувачений проживав разом із сестрою постраждалої. Скориставшись моментом, коли вони залишилися у помешканні без сторонніх, він запропонував підлітку вступити в інтимний зв'язок. Після того, як школярка категорично відмовилася, чоловік почав застосовувати фізичне насильство. Він подолав опір дівчини і здійснив зґвалтування.

Неповнолітня знайшла в собі сили розповісти про пережите кривдження своїм близьким. Родичі негайно звернулися до правоохоронних органів із заявою про злочин. Поліція розпочала розслідування, зібрала необхідну доказову базу та передала матеріали до суду.

Під час розгляду справи обвинувачений повністю визнав свою провину у скоєному. Він також висловив щире каяття за свої дії. Суд врахував ці обставини як пом'якшувальні під час призначення міри покарання. Утім, з огляду на тяжкість злочину проти статевої недоторканності неповнолітньої особи, чоловіку призначили реальний термін позбавлення волі строком на 7 років. Вирок набрав законної сили.

Нагадаємо, у Сумах викладача художньої школи засудили до 10 років ув’язнення за розбещення малолітніх учениць, причому слідство встановило епізоди, що тривали кілька років.

