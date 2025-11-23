Фото: глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко

Медики Днепропетровщины обновили данные о пострадавших после ночной атаки и сообщили о состоянии людей, которые до сих пор находятся в больницах

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

После очередной ночной атаки медики зафиксировали увеличение числа обратившихся за помощью пострадавших. Согласно обновленной информации, в целом медицинские службы оказали помощь 15 жителям, получившим травмы в результате обстрела. Часть из них нуждалась в госпитализации, другим достаточно было амбулаторного лечения.

В больницах находятся трое пострадавших: две женщины в возрасте 52 и 64 года, а также 48-летний мужчина. По данным врачей, одна из пациенток получила отравление продуктами горения. У двух других – травмы головы и рваные раны. Медики оценивают их состояние как средней тяжести и продолжают мониторить динамику.

Другим пострадавшим, включая 11-летнюю девочку, оказали необходимую помощь без нужды госпитализации. Они находятся под наблюдением специалистов и будут проходить восстановление на дому.

Напомним, во время ночной атаки на Днепропетровщину оккупанты выпустили десятки дронов, 15 из которых удалось уничтожить, однако избежать жертв не удалось.