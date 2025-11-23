14:41  22 ноября
Россияне оккупировали еще 4 населенных пункта в Донецкой области
14:02  22 ноября
На Львовщине без света осталось более 150 населенных пунктов
10:47  22 ноября
Россияне ночью атаковали Днепропетровскую область ударными дронами
23 ноября 2025, 09:40

После ночной атаки на Днепр за медицинской помощью обратились уже 15 человек

23 ноября 2025, 09:40
Фото: глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко
Медики Днепропетровщины обновили данные о пострадавших после ночной атаки и сообщили о состоянии людей, которые до сих пор находятся в больницах

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

После очередной ночной атаки медики зафиксировали увеличение числа обратившихся за помощью пострадавших. Согласно обновленной информации, в целом медицинские службы оказали помощь 15 жителям, получившим травмы в результате обстрела. Часть из них нуждалась в госпитализации, другим достаточно было амбулаторного лечения.

В больницах находятся трое пострадавших: две женщины в возрасте 52 и 64 года, а также 48-летний мужчина. По данным врачей, одна из пациенток получила отравление продуктами горения. У двух других – травмы головы и рваные раны. Медики оценивают их состояние как средней тяжести и продолжают мониторить динамику.

Другим пострадавшим, включая 11-летнюю девочку, оказали необходимую помощь без нужды госпитализации. Они находятся под наблюдением специалистов и будут проходить восстановление на дому.

Напомним, во время ночной атаки на Днепропетровщину оккупанты выпустили десятки дронов, 15 из которых удалось уничтожить, однако избежать жертв не удалось.

Днепр Днепропетровская область атака обстрел пострадавшие медицинская помощь
21 ноября 2025
07 августа 2025
