23 листопада 2025, 13:14

Аномальне тепло: в одному з міст України встановлено новий температурний рекорд

23 листопада 2025, 13:14
Фото: Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології
Незвично тепла погода для листопада встановила новий рекорд у Кривому Розі, перевищивши показники десятирічної давності

Про це повідомляє Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології, передає RegioNews.

22 листопада термометри в місті Кривий Ріг показали 18,2°С, що на 2 градуси перевищило попереднє досягнення 2015 року, коли температура сягала 16,2°С. Такі показники вважаються нетиповими для цього періоду року та привертають увагу синоптиків.

Місцеві метеорологи відзначають, що подібні аномально високі температури стають дедалі частішими, що може свідчити про поступові зміни кліматичних умов у регіоні. Фахівці радять жителям враховувати нестандартну погоду при плануванні щоденних активностей.

Раніше в цьому році також спостерігалися температурні аномалії, що підтверджує загальну тенденцію потепління в Україні. Метеослужби продовжують вести моніторинг погодних умов і прогнозують можливі коливання температур у найближчі дні.

Раніше повідомлялося, 3 вересня у Тернополі зафіксували температурний рекорд, який тримався понад 40 років – термометри показали +29,9°С, перевершивши показник 1984 року на 1,3 градуси.

