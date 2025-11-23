Фото: Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології

Про це повідомляє Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології, передає RegioNews.

22 листопада термометри в місті Кривий Ріг показали 18,2°С, що на 2 градуси перевищило попереднє досягнення 2015 року, коли температура сягала 16,2°С. Такі показники вважаються нетиповими для цього періоду року та привертають увагу синоптиків.

Місцеві метеорологи відзначають, що подібні аномально високі температури стають дедалі частішими, що може свідчити про поступові зміни кліматичних умов у регіоні. Фахівці радять жителям враховувати нестандартну погоду при плануванні щоденних активностей.

Раніше в цьому році також спостерігалися температурні аномалії, що підтверджує загальну тенденцію потепління в Україні. Метеослужби продовжують вести моніторинг погодних умов і прогнозують можливі коливання температур у найближчі дні.

